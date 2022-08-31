Забарный включен в топ-250 самых перспективных футболистов мира

Международный центр спортивных исследований из Швейцарии (CIES) составил список топ-250 перспективных футболистов мира. Речь идет об исполнителях 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 годов рождения и младше.

В этом списке числится защитник "Динамо" и сборной Украины Илья Забарный. В перечне футболистов 2002 года украинец занимает 18-е место с рейтингом 77.6. Список самых талантливых футболистов по годам от CIES:

Винисиус Жуниор, Реал Мадрид" (2000 год)

Букайо Сака, "Арсенал" (2001 год)

Йошко Гвардиол, "БР Лейпциг" (2002 год)

Джуд Беллингем, "Боруссия Д" (2003 год)

Гави, "Барселона" (2004 год и младше).

Ранее сообщалось, что у киевского "Динамо" было предложение от одного английского клуба по трансферу Забарного. В этом сезоне 19-летний футболист полностью отыграл во всех семи официальных матчах столичного клуба.