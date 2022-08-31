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Забарный включен в топ-250 самых перспективных футболистов мира

Премьер-лига
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Приятное признание

Забарный включен в топ-250 самых перспективных футболистов мира

Офіційний сайт Динамо/Автор невідомий

Новина українською

Международный центр спортивных исследований из Швейцарии (CIES) составил список топ-250 перспективных футболистов мира. Речь идет об исполнителях 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 годов рождения и младше.

В этом списке числится защитник "Динамо" и сборной Украины Илья Забарный. В перечне футболистов 2002 года украинец занимает 18-е место с рейтингом 77.6. Список самых талантливых футболистов по годам от CIES:

  • Винисиус Жуниор, Реал Мадрид" (2000 год)
  • Букайо Сака, "Арсенал" (2001 год)
  • Йошко Гвардиол, "БР Лейпциг" (2002 год)
  • Джуд Беллингем, "Боруссия Д" (2003 год)
  • Гави, "Барселона" (2004 год и младше).

Ранее сообщалось, что у киевского "Динамо" было предложение от одного английского клуба по трансферу Забарного. В этом сезоне 19-летний футболист полностью отыграл во всех семи официальных матчах столичного клуба.

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Забарный включен в топ-250 самых перспективных футболистов мира - изображение 1
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В статье: Динамо (Киев) Илья Забарный
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Источник:
football-observatory

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Комментарии (1)
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Просто Толик (Одесса)
31.08.2022 в 10:04
А как же звезда мирового футбола Витька-рыжий-Месси?
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