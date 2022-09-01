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Заря заявила на сезон УПЛ вингера Динамо
Футболист не закрепился в киевской команде
Фото: ФК Динамо Киев
Луганская "Заря" внесла в заявку на сезон вингера "Динамо" Дениса Антюха. Данная информация доступна на официальном сайте Премьер-лиги.
Детали и условия перехода неизвестны, клубы пока о трансфере не объявляли. 25-летний Антюх перешел в "Динамо" из "Колоса" летом 2021 года. Всего в составе киевского клуба он провел четыре матча, не отметившись ни одним результативным действием. В этом сезоне в официальных матчах он не выходил.
Напомним, вчера стало известно о том, что "Динамо" подписало флангового полузащитника Владислава Кабаева.
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