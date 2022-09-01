Заря заявила на сезон УПЛ вингера Динамо

Луганская "Заря" внесла в заявку на сезон вингера "Динамо" Дениса Антюха. Данная информация доступна на официальном сайте Премьер-лиги.

Детали и условия перехода неизвестны, клубы пока о трансфере не объявляли. 25-летний Антюх перешел в "Динамо" из "Колоса" летом 2021 года. Всего в составе киевского клуба он провел четыре матча, не отметившись ни одним результативным действием. В этом сезоне в официальных матчах он не выходил.

Напомним, вчера стало известно о том, что "Динамо" подписало флангового полузащитника Владислава Кабаева.