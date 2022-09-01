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Заря заявила на сезон УПЛ вингера Динамо

Премьер-лига
Обновлено
(2 голосов)

Футболист не закрепился в киевской команде

Заря заявила на сезон УПЛ вингера Динамо

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Луганская "Заря" внесла в заявку на сезон вингера "Динамо" Дениса Антюха. Данная информация доступна на официальном сайте Премьер-лиги.

Детали и условия перехода неизвестны, клубы пока о трансфере не объявляли. 25-летний Антюх перешел в "Динамо" из "Колоса" летом 2021 года. Всего в составе киевского клуба он провел четыре матча, не отметившись ни одним результативным действием. В этом сезоне в официальных матчах он не выходил.

Напомним, вчера стало известно о том, что "Динамо" подписало флангового полузащитника Владислава Кабаева.

Заря заявила на сезон УПЛ вингера Динамо - изображение 1
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В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев) Денис Антюх
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Источник:
УПЛ

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Комментарии (1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
01.09.2022 в 10:15
А через півтора року Кабаєва обміняють на когось..... машина знищення талантів(
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