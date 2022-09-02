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"37 лет – это не потолок в футболе". Селезнев - о продлении контракта с Минаем
О рекорде форвард не думает
Фото: ФК Минай
Нападающий "Миная" Евгений Селезнев прокомментировал подписание нового контракта с клубом.
"То, что подписали новый контракт, конечно, доволен. Я благодарен президенту клуба Валерию Ивановичу, вице-президенту Евгению Васильевичу, главному тренеру Владимиру Богдановичу и всему тренерскому штабу за то, что верят в меня. Это очень вдохновляет тренироваться не один, а два-три раза в сутки, чтобы вернуть свою физическую форму после болезни.
Я буду продолжать работать и не собираюсь кричать, что побью рекорд. Моя главная и первая задача – помочь "Минаю". Меня мотивирует футбол, спорт. Это моя жизнь. 37 лет – это не потолок в футболе. Пока здоровье будет позволять я хочу продолжать играть.
У нас неплохая команда, и мы можем хорошо выступить в текущем чемпионате. Просто молодым игрокам не хватает немного опыта. В команде есть я, Александр Бандура, Дмитрий Немчанинов. Будем помогать молодым прогрессировать. Мы должны быть для них примером и поддержкой", - сказал Селезнев.
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