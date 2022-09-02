"37 лет – это не потолок в футболе". Селезнев - о продлении контракта с Минаем

Нападающий "Миная" Евгений Селезнев прокомментировал подписание нового контракта с клубом.

"То, что подписали новый контракт, конечно, доволен. Я благодарен президенту клуба Валерию Ивановичу, вице-президенту Евгению Васильевичу, главному тренеру Владимиру Богдановичу и всему тренерскому штабу за то, что верят в меня. Это очень вдохновляет тренироваться не один, а два-три раза в сутки, чтобы вернуть свою физическую форму после болезни.

Я буду продолжать работать и не собираюсь кричать, что побью рекорд. Моя главная и первая задача – помочь "Минаю". Меня мотивирует футбол, спорт. Это моя жизнь. 37 лет – это не потолок в футболе. Пока здоровье будет позволять я хочу продолжать играть.

У нас неплохая команда, и мы можем хорошо выступить в текущем чемпионате. Просто молодым игрокам не хватает немного опыта. В команде есть я, Александр Бандура, Дмитрий Немчанинов. Будем помогать молодым прогрессировать. Мы должны быть для них примером и поддержкой", - сказал Селезнев.