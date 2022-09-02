Защитник Динамо останется в клубе до конца сезона - источник

Защитник "Динамо" и сборной Польши Томаш Кендзера останется в киевском клубе в сезоне-2022/23. Этой информацией поделился польский журналист Томаш Влодарчик.

"Кендзера останется в "Динамо" и доиграет там сезон. У него закончились варианты с другими клубами. Томаш хотел помочь киевлянам на пути к групповому этапу Лиги чемпионов, но сейчас у них есть еще и Лига Европы. На начальном этапе у футболиста был вариант с "Шальке", потом от клубов из Франции, но со временем все они исчезли", - заявил журналист.

Напомним, в нынешнем сезоне Кендзера отыграл 7 матчей за "бело-синих" и отметился одной результативной передачей. Его контракт с киевским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Также добавим, что поляк является единственным легионером киевлян.