Рух - Шахтер 0:1. Не заметили потерю Мудрика

Вероятно, после ухода почти всех легионеров, ключевой фигурой украинизированного "Шахтера" должен был стать Михаил Мудрик. Еще полтора года назад над ним не смеялся только ленивый, но сейчас о нем говорят больше остальных, его сватают в европейские клубы, его отказываются продавать за 30 миллионов евро. Кто-то подумает, что удерживать игрока, за которого дают такие деньги немного кощунственно, но, вероятно, руководство "Шахтера" хочет презентовать своего нового лидера в Лиги Чемпионов. Она, напомним, стартует уже скоро. В первых двух турах Мудрик и вправду был активнее остальных - он и в обводки лез, и сам пробивал, и отдавал. Именно на его счету голевая передача на единственный гол "горняков" в двух турах. Сегодня он также успел отличиться, пускай и в кавычках.

На игру против "Руха" в помощь к Йовичевичу прибыл другой важный игрок - Лассина Траоре. В первых турах "Шахтер" создал немало моментов, однако отсутствие качественного завершителя ощущалось. Вероятно, в будущем фактурный африканец смог бы решить эту проблему, правда сегодня он не вышел в старте. Учитывая сценарий матча, его помощь точно бы не помешала гостям. Начиная с первых минут "Рух" академично опустился за линию мяча, показав, что у них одна цель: "Постараться не пропустить".

Есть такие матчи, когда говорить о них не хочется. Так как практически не о чем. Несмотря на амбициозное начало, в виде опасного момента Бондаря после углового, игра была скучной и медленной. Причем от обеих команд. Оживить её получилось лишь к середине тайма и сразу двумя эпизодами. Сначала Мудрик должен был решать после быстрого выпада левым флангом, но всему помешал шикарный сейв опытного Панькива. Добивание так же ни к чему не привело. Проходит пять минут и снова Михаил в главных ролях. Правда на этот раз сфера в центре поля, а он наступает на ахилл Сычу - красная. Удивились все, возможно даже сам Сыч. Фол в этом эпизоде действительно был, но тянул ли он на прямое удаление... Спорно. Будем ждать пояснение экспертов.

Что интересно, удаление Мудрика не повлияло почти ни на что. Казалось, что "Шахтеру" будет непросто без своего новоиспеченного лидера. Да нет, гости как владели инициативой и давили соперника у его штрафной, так и продолжили это делать. Казалось, что получив численное преимущество "Рух" будет смелее играть вперед. Как бы не так, количество контрвыпадов уменьшилось и львовяне продолжили всеми силами удерживали нулевую ничью. Защитная тактика соперника приносила немало проблема "горнякам" - владение было стерильным и даже возвращение Траоре не навело ужас на хозяев. Но все изменил один момент. Бондарь, который большую часть матча провел на половине поля соперника, идеально навесил в штрафную, а Конопля, заканчивавший поединок как левый фулбек, точно пробил головой - 0:1. Таки вымучили.

"Рух" после пропущенного вспомнил, что на футбольном поле можно даже играть в атаку, однако здесь уже преимущество было за "горняками". Коллектив Йовичевича без труда удержал нужный счет, добыв вторую кряду победу. Оценивать игру конечно еще рано, но видно, что построение своей команды хорвату пока что дается с огромным трудом. Две минимальные виктории в трех турах вряд ли можно будет считать показателем. "Реал" и "Лейпциг" таким испугать не получится.

Что касается львовян, то они очень неудачно начали этот сезон и пока не видно, за счет чего опытный Леонид Кучук может спасти положение. Возможно, в этом сезоне "руховцы" только и будут бороться за зону вылета, или все-таки "буде бій?"

VBET-лига. 3-й тур

2 сентября, Львов, стадион "Украина"

Рух - Шахтер 0:1

Гол: Ефим Конопля 78

Рух: Юрий Панькив, Валерий Федорчук, Юрий Климчук (Марьян Мысык 80), Остап Притула (Таллес Бренер 80), Уив Соломон-Отабор (Богдан Бойчук 60), Роман Дидык, Марко Сапуга, Алексей Сыч, Ростислав Лях, Василий Рунич, Денис Слюсар

Шахтер: Анатолий Трубин, Тарас Степаненко, Богдан Михайличенко (Лукас Тейлор 58), Артём Бондаренко (Невен Джурасек 71), Михаил Мудрик, Николай Матвиенко, Георгий Судаков, Ефим Конопля, Иван Петряк (Лассина Траоре 58), Даниил Сикан (Александр Зубков 46), Валерий Бондарь

Предупреждения: Артём Бондаренко 20, Ефим Конопля 65

Удаление: Михаил Мудрик 35