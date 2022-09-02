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Рух - Шахтер 0:1. Не заметили потерю Мудрика

Премьер-лига
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(1 голосов)

Удаление Михаила не помешало "горнякам" победить

Рух - Шахтер 0:1. Не заметили потерю Мудрика

Фото: ФК Шахтер

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Вероятно, после ухода почти всех легионеров, ключевой фигурой украинизированного "Шахтера" должен был стать Михаил Мудрик. Еще полтора года назад над ним не смеялся только ленивый, но сейчас о нем говорят больше остальных, его сватают в европейские клубы, его отказываются продавать за 30 миллионов евро. Кто-то подумает, что удерживать игрока, за которого дают такие деньги немного кощунственно, но, вероятно, руководство "Шахтера" хочет презентовать своего нового лидера в Лиги Чемпионов. Она, напомним, стартует уже скоро. В первых двух турах Мудрик и вправду был активнее остальных - он и в обводки лез, и сам пробивал, и отдавал. Именно на его счету голевая передача на единственный гол "горняков" в двух турах. Сегодня он также успел отличиться, пускай и в кавычках.

На игру против "Руха" в помощь к Йовичевичу прибыл другой важный игрок - Лассина Траоре. В первых турах "Шахтер" создал немало моментов, однако отсутствие качественного завершителя ощущалось. Вероятно, в будущем фактурный африканец смог бы решить эту проблему, правда сегодня он не вышел в старте. Учитывая сценарий матча, его помощь точно бы не помешала гостям. Начиная с первых минут "Рух" академично опустился за линию мяча, показав, что у них одна цель: "Постараться не пропустить".

Есть такие матчи, когда говорить о них не хочется. Так как практически не о чем. Несмотря на амбициозное начало, в виде опасного момента Бондаря после углового, игра была скучной и медленной. Причем от обеих команд. Оживить её получилось лишь к середине тайма и сразу двумя эпизодами. Сначала Мудрик должен был решать после быстрого выпада левым флангом, но всему помешал шикарный сейв опытного Панькива. Добивание так же ни к чему не привело. Проходит пять минут и снова Михаил в главных ролях. Правда на этот раз сфера в центре поля, а он наступает на ахилл Сычу - красная. Удивились все, возможно даже сам Сыч. Фол в этом эпизоде действительно был, но тянул ли он на прямое удаление... Спорно. Будем ждать пояснение экспертов.

Что интересно, удаление Мудрика не повлияло почти ни на что. Казалось, что "Шахтеру" будет непросто без своего новоиспеченного лидера. Да нет, гости как владели инициативой и давили соперника у его штрафной, так и продолжили это делать. Казалось, что получив численное преимущество "Рух" будет смелее играть вперед. Как бы не так, количество контрвыпадов уменьшилось и львовяне продолжили всеми силами удерживали нулевую ничью. Защитная тактика соперника приносила немало проблема "горнякам" - владение было стерильным и даже возвращение Траоре не навело ужас на хозяев. Но все изменил один момент. Бондарь, который большую часть матча провел на половине поля соперника, идеально навесил в штрафную, а Конопля, заканчивавший поединок как левый фулбек, точно пробил головой - 0:1. Таки вымучили.

"Рух" после пропущенного вспомнил, что на футбольном поле можно даже играть в атаку, однако здесь уже преимущество было за "горняками". Коллектив Йовичевича без труда удержал нужный счет, добыв вторую кряду победу. Оценивать игру конечно еще рано, но видно, что построение своей команды хорвату пока что дается с огромным трудом. Две минимальные виктории в трех турах вряд ли можно будет считать показателем. "Реал" и "Лейпциг" таким испугать не получится.

Что касается львовян, то они очень неудачно начали этот сезон и пока не видно, за счет чего опытный Леонид Кучук может спасти положение. Возможно, в этом сезоне "руховцы" только и будут бороться за зону вылета, или все-таки "буде бій?"

VBET-лига. 3-й тур
2 сентября, Львов, стадион "Украина"
Рух - Шахтер 0:1
Гол: Ефим Конопля 78
Рух: Юрий Панькив, Валерий Федорчук, Юрий Климчук (Марьян Мысык 80), Остап Притула (Таллес Бренер 80), Уив Соломон-Отабор (Богдан Бойчук 60), Роман Дидык, Марко Сапуга, Алексей Сыч, Ростислав Лях, Василий Рунич, Денис Слюсар
Шахтер: Анатолий Трубин, Тарас Степаненко, Богдан Михайличенко (Лукас Тейлор 58), Артём Бондаренко (Невен Джурасек 71), Михаил Мудрик, Николай Матвиенко, Георгий Судаков, Ефим Конопля, Иван Петряк (Лассина Траоре 58), Даниил Сикан (Александр Зубков 46), Валерий Бондарь
Предупреждения: Артём Бондаренко 20, Ефим Конопля 65
Удаление: Михаил Мудрик 35

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В статье: Шахтер (Донецк) Рух (Львов)
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Комментарии (17)
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scorpius (Ck)
02.09.2022 в 19:29
Кто-нибудь понимает, что на поле делает Сикан? Возможно как второй нападающий он что-то может показать, но в схеме с одним центрнапом он просто никакой. Траоре за пол-тайма сделал больше чем Сикан за предыдущие игры.З.Ы. В выборе игрового номера Траоре большой оригинал))
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0
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
02.09.2022 в 19:22
Червоної точно небуло!
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+1
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
02.09.2022 в 19:18
Але ж смішно чути коментар Циганика)))))))))) З перших хвилин це базікання в бік Шахтаря і тріумф його радості при видаленні Мудрика))))) Шахтар впевнено переміг, з чим і вітаю!
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+2
-1
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scorpius (Ck)
02.09.2022 в 19:22
Можливо й не так вже впевненно та дуже натужно, але таки переміг, вітаю також!
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0
0
Romerik (YNWA)
02.09.2022 в 19:13
Чортові сепаратисти не дали мені морального права подивитися цей матч, але перемогою задоволений. Навіть скоріше поразкою одного з заколотників. Особисто ось ці сепаратисти мають вилетіти в першу лігу
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+3
-1
sasha_lv (Львів)
02.09.2022 в 19:11
Кучук-м у д і л о антифутбольне,і це беззаперечний факт!
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+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
02.09.2022 в 19:13
йух боялся потерять ничью и потерял!
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+1
0
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scorpius (Ck)
02.09.2022 в 19:05
Удалением Мудрика Арановский намекнул Руху, что у Шахтера надо отобрать очки, Цыганык весь матч упрашивал футболистов бежать вперед и забивать Шахтеру, но игроки Руха практически до финального свистка были принципиальны и непреклонны в своем нежелании атаковать даже в большинстве - браво!
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+2
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
02.09.2022 в 19:10
слюнявык - чм0шный комментатор! да и как журналист тоже
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+1
0
avatar
scorpius (Ck)
02.09.2022 в 19:12
Мне всегда доставляло видеть его кислую рожу при выигрышах Шахтера, особенно против Динамо
+2
0
Prideman (Lviv)
02.09.2022 в 19:03
Грати в більшості цілу годину і не втримати навіть нічию...Цікаво, що їм Кучук в перерві говорив? Таке враження, що грали просто після перерви на 0-0, так ніби це вони в меншості, а не Шахтар. Навіть Кривбас, граючи в меншості проти Шахтаря, виглядав краще.
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+1
0
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xутин пуйло 88 (Десь там)
02.09.2022 в 19:02
Видно Суркіс в Монако зарядив на червону
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+3
0
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scorpius (Ck)
02.09.2022 в 19:08
26 черное сэр, ставка не сыграла...
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+2
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
02.09.2022 в 19:00
с победой! судейка - пидр: пенальти на мудрике не усмотрел, но красную аж бегом зажёг
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+3
-1
Prideman (Lviv)
02.09.2022 в 19:04
Напевно тому що пенальті не було, а фол тягнув на червону.
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0
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
02.09.2022 в 19:04
пеналь и жк - да!
+1
-1
Prideman (Lviv)
02.09.2022 в 19:07
Якщо фол грубий з ризиком нанесення травми це пряма червона...що і було
0
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