Поворознюк – о матче с Черноморцем в Одессе: Если надо, мы и в Николаев приедем

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк дал комментарий о том, чего он ожидает от матча УПЛ с "Черноморцем" в Одессе:

"Мы приехали в Одессу, чтобы еще раз доказать, что Одесса – это Украина, и что это безопасный город.

Мы не боялись ехать и хотим дать одесситам заряд бодрости. Это наш вклад в победу. И пусть россияне знают, что у нас чувство страха потеряно с детства. Надо будет – мы и в Николаев поедем.

Я всегда хотел, чтобы чемпионат восстановился как можно быстрее. Я лично не боюсь ничего кроме смерти, ведь только дурак не боится смерти", - сказал Поворознюк.