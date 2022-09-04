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Поворознюк – о матче с Черноморцем в Одессе: Если надо, мы и в Николаев приедем

Премьер-лига
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Владелец "Ингульца" ничего не боится

Поворознюк – о матче с Черноморцем в Одессе: Если надо, мы и в Николаев приедем

Фото: ФК Ингулец

Новина українською

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк дал комментарий о том, чего он ожидает от матча УПЛ с "Черноморцем" в Одессе:

"Мы приехали в Одессу, чтобы еще раз доказать, что Одесса – это Украина, и что это безопасный город.

Мы не боялись ехать и хотим дать одесситам заряд бодрости. Это наш вклад в победу. И пусть россияне знают, что у нас чувство страха потеряно с детства. Надо будет – мы и в Николаев поедем.

Я всегда хотел, чтобы чемпионат восстановился как можно быстрее. Я лично не боюсь ничего кроме смерти, ведь только дурак не боится смерти", - сказал Поворознюк.

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В статье: Одесса Черноморец (Одесса) Александр Поворознюк
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Источник:
Трибуна

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