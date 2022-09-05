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Украинский футболист мог перейти в Шахтер, но выбрал другой клуб УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Неожиданно

Украинский футболист мог перейти в Шахтер, но выбрал другой клуб УПЛ

Фото: Sporting Gijón

Новина українською

Украинский защитник Василий Кравец мог оказаться в донецком "Шахтере". Об этом сообщает журналист Михаил Спиваковский в программе "ТаТоТаке".

По его информации, донецкий клуб предлагал за футболиста больше всех денег, но сам Василий решил перейти в "Ворсклу", где сможет получать больше игровой практики. Transfermarkt сообщает, что полтавчане заплатили за его переход 500 тысяч евро.

Напомним, что 24-летний Кравец провел прошлый сезон в аренде в хихонском "Спортинге" — в 36 встречах забил 1 гол и отдал 2 ассиста. Он перешел в "Ворсклу" из "Леганеса".

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В статье: Ворскла (Полтава) Шахтер (Донецк) Василий Кравец
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (1)
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bato71
05.09.2022 в 11:34
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надо мною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- Бетс2К. к о м ( Ввести в Google поиск ) --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
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