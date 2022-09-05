Украинский футболист мог перейти в Шахтер, но выбрал другой клуб УПЛ

Украинский защитник Василий Кравец мог оказаться в донецком "Шахтере". Об этом сообщает журналист Михаил Спиваковский в программе "ТаТоТаке".

По его информации, донецкий клуб предлагал за футболиста больше всех денег, но сам Василий решил перейти в "Ворсклу", где сможет получать больше игровой практики. Transfermarkt сообщает, что полтавчане заплатили за его переход 500 тысяч евро.

Напомним, что 24-летний Кравец провел прошлый сезон в аренде в хихонском "Спортинге" — в 36 встречах забил 1 гол и отдал 2 ассиста. Он перешел в "Ворсклу" из "Леганеса".