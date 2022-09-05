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"В целом игра более-менее давалась". Клищук оценил ничью со Львовом

Премьер-лига
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Команда Вернидуба набрала первое очко в текущем розыгрыше УПЛ

"В целом игра более-менее давалась". Клищук оценил ничью со Львовом

Фото: ФК Кривбасс

Новина українською

Вратарь "Кривбасса" Андрей Клищук поделился мыслями о матче 3-го тура УПЛ против ФК "Львов" (0:0). В воскресенье 30-летний голкипер дебютировал за красно-белых в официальных матчах.

– Андрей, ты вышел со старта, сыграл "на ноль". Но команда, к сожалению, не победила. "Кривбасс" получил одно очко или два потерял?

– Однозначно потеряли два очка. В целом игра более-менее давалась, не хватило концовки. Удавалось контролировать мяч. Возможно, в первом тайме не сразу овладели инициативой, но во втором ситуация была под нашим контролем. Соперник играл больше на контратаках.

– Не было ли бремени ответственности, ведь в первых двух турах взять очки не получилось?

– Готовились к игре в обычном режиме, как к любому другому сопернику, в том числе психологически. Да, конечно, после двух стартовых неудач некоторый неприятный осадок у команды был. Но если постоянно об этом говорить, то как готовиться к следующей… Каждый матч как новый. Вот и сейчас: сыграли и уже забыли об этом, двигаемся дальше. Следующий тур, следующий соперник, нужно набирать максимум очков.

– На последних минутах "Львов" выполнил опасные стандарты. Это "Кривбасс" немного подсел или соперник прибавил?

– Не скажу, что мы подсели. Так сложилось: они создали момент. Однажды после контратаки, однажды после неудачного выноса мяча. Полагаю, мы выдерживаем все 90 минут в хорошем темпе.

– Матч начался с трогательного события. Вспоминали погибших фанатов "Кривбасса". Какие эмоции у футболистов во время таких церемоний?

– Трудно объяснить простыми словами. Внутри это очень цепляет. Лично у меня стоял комок в горле. Вечная память нашим ребятам, они настоящие герои Украины, - резюмировал Клищук.

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В статье: ФК Львов Кривбасс (Кривой Рог) Андрей Клищук
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Источник:
ФК Кривбасс

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