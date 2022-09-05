Источник: Цыганков не хочет продлевать контракт с Динамо

Полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков отказывается продлевать контракт с киевским клубом. Об этом сообщает журналист Сергей Болотников в Telegram-канале "KDK".

"Цыганков остается и единственный шанс для "Динамо" не потерять на нем деньги - это продолжить контракт. По моей информации, Цыганков категорически отказывается продлевать контракт. И, похоже, в клубе, зреет некий конфликт. Я этого, конечно, не могу утверждать, это просто догадки, но есть какие-то признаки того, что зреет конфликт", — заявил Болотников.

Напомним, что контракт 24-летнего Цыганкова с "бело-синими" действует до 30 июня 2023 года. В этом сезоне он провел 4 матча за киевлян, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. Ранее СМИ называли сумму, которую испанский клуб предлагал "Динамо" за украинца.