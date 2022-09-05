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Известно, сколько Жирона предлагала Динамо за Цыганкова
Вингер не покинул команду в межсезонье
Фото: ФК Динамо Киев
Журналист Михаил Спиваковский в программе "ТаТоТаке" назвал сумму, которую предлагала испанская "Жирона" за трансфер вингера киевского "Динамо" Виктора Цыганкова.
"10 миллионов от "Жироны" от 31 августа 2022 года и пять траншей по 2 миллиона, которые были продлены на 2 года. Предполагалось, как я понимаю, процент от последующей продажи, не 50 на 40, но что-то там было", – сказал Спиваковский.
В текущем сезоне Цыганков отыграл 4 матча за "Динамо", в которых забил один гол и выполнил одну результативную передачу. Его контракт с "бело-синими" рассчитан до 30 июня 2023 года.
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