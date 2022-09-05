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Известно, сколько Жирона предлагала Динамо за Цыганкова

Премьер-лига
(1 голосов)

Вингер не покинул команду в межсезонье

Известно, сколько Жирона предлагала Динамо за Цыганкова

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Журналист Михаил Спиваковский в программе "ТаТоТаке" назвал сумму, которую предлагала испанская "Жирона" за трансфер вингера киевского "Динамо" Виктора Цыганкова.

"10 миллионов от "Жироны" от 31 августа 2022 года и пять траншей по 2 миллиона, которые были продлены на 2 года. Предполагалось, как я понимаю, процент от последующей продажи, не 50 на 40, но что-то там было", – сказал Спиваковский.

В текущем сезоне Цыганков отыграл 4 матча за "Динамо", в которых забил один гол и выполнил одну результативную передачу. Его контракт с "бело-синими" рассчитан до 30 июня 2023 года.

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В статье: Динамо (Киев) Жирона (Испания) Виктор Цыганков
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (6)
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
05.09.2022 в 12:08
Загнули..
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0
0
bato71
05.09.2022 в 11:39
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надо мною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- Бетс2К. к о м ( Ввести в Google поиск ) --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
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0
0
Hanter44 (Baburka)
05.09.2022 в 11:28
А было ли там вообще что либо?И транфермаркет и отдельные обозреватели выдают желаемое за действительное.А,точнее дуют в одну дуду с руководством Динамо и Суркисом
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0
-1
avatar
zloyded (Киев)
05.09.2022 в 10:58
З такою розстрочкою лише дурень поведеться на такий трансфер! А потім вболівальники кричать - гравців перетримують... А ви погодитесь і у такий час для наших клубів, коли тебе за дурня мають?! Йдуть за рашенським кораблем ті хфранцузи
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+1
-2
avatar
Оlegуurсhak (Хмельницький)
05.09.2022 в 11:23
Скоро и этого давать не будут. Надо было соглашаться, он и половину своей цены не отработает, все на больничку уйдет
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+1
-1
Romerik (YNWA)
05.09.2022 в 12:42
Вони то йдуть за кораблем, але суркіс разом з ними, бо більше 5-ти він зимою не побачить за Циганкова. І то не факт что і ті 5 хтось буде давати. Тому тут ще питання чи про дурня це неправда
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+1
0

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