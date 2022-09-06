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Новичок Днепра-1 получил вызов в сборную Алжира

Премьер-лига
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В конце сентября команда проведет два спарринга

Новичок Днепра-1 получил вызов в сборную Алжира

Фото: СК Днепр-1

Новина українською

Левый защитник "Днепра-1" Янис Амаш получил вызов в национальную сборную Алжира на сентябрьские матчи. В конце месяца алжирцы проведут два товарищеских поединка - 23 сентября с Гвинеей и 27 сентября с Нигерией.

Отметим, что Амаш присоединился к "Днепру-1" только на прошлой неделе. Он успел дебютировать за днепрян в матче против "Вереса" (2:0), отличившись голом и результативной передачей. В его активе 1 матч за сборную Алжира.

Ранее стала известна заявка "Днепра-1" на групповой этап Лиги конференций сезона-2022/23.

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В статье: Национальная сборная Алжира СК Днепр-1
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Источник:
Днепр-1

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