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Новичок Днепра-1 получил вызов в сборную Алжира
В конце сентября команда проведет два спарринга
Фото: СК Днепр-1
Левый защитник "Днепра-1" Янис Амаш получил вызов в национальную сборную Алжира на сентябрьские матчи. В конце месяца алжирцы проведут два товарищеских поединка - 23 сентября с Гвинеей и 27 сентября с Нигерией.
Отметим, что Амаш присоединился к "Днепру-1" только на прошлой неделе. Он успел дебютировать за днепрян в матче против "Вереса" (2:0), отличившись голом и результативной передачей. В его активе 1 матч за сборную Алжира.
Ранее стала известна заявка "Днепра-1" на групповой этап Лиги конференций сезона-2022/23.
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