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Без Селезнева на поле и с двумя пенальти. Фоторепортаж с матча Минай - Колос 1:1

Премьер-лига
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Наш фотокор Александр Приходько посетил матч и передал вам свои эмоции от увиденного через фоторепортаж

Без Селезнева на поле и с двумя пенальти. Фоторепортаж с матча Минай - Колос 1:1

Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько

Олександр Приходько Автор UA-Футбол
Новина українською

Опытный нападающий Евгений Селезнев подписал новый контракт с "Минаем" и вернулся в заявку команды на матчи чемпионата. Однако в поединке против "Колоса" (1:1) форвард не принял участие, а провел всю игру в запасе. Что интересно, в этой встрече зрители увидели сразу два пенальти: по одному в пользу каждой из команд. Но, если ковалевцы свой 11-метровый реализовали, то закарпатцам этого не удалось.

Фотогалерея

Без Селезнева на поле и с двумя пенальти. Фоторепортаж с матча Минай - Колос 1:1 - фото 1Без Селезнева на поле и с двумя пенальти. Фоторепортаж с матча Минай - Колос 1:1 - фото 2Без Селезнева на поле и с двумя пенальти. Фоторепортаж с матча Минай - Колос 1:1 - фото 3Без Селезнева на поле и с двумя пенальти. Фоторепортаж с матча Минай - Колос 1:1 - фото 4Без Селезнева на поле и с двумя пенальти. Фоторепортаж с матча Минай - Колос 1:1 - фото 5Без Селезнева на поле и с двумя пенальти. Фоторепортаж с матча Минай - Колос 1:1 - фото 6Без Селезнева на поле и с двумя пенальти. Фоторепортаж с матча Минай - Колос 1:1 - фото 7Без Селезнева на поле и с двумя пенальти. Фоторепортаж с матча Минай - Колос 1:1 - фото 8Без Селезнева на поле и с двумя пенальти. Фоторепортаж с матча Минай - Колос 1:1 - фото 9Без Селезнева на поле и с двумя пенальти. Фоторепортаж с матча Минай - Колос 1:1 - фото 10Без Селезнева на поле и с двумя пенальти. Фоторепортаж с матча Минай - Колос 1:1 - фото 11Без Селезнева на поле и с двумя пенальти. Фоторепортаж с матча Минай - Колос 1:1 - фото 12Без Селезнева на поле и с двумя пенальти. Фоторепортаж с матча Минай - Колос 1:1 - фото 13Без Селезнева на поле и с двумя пенальти. Фоторепортаж с матча Минай - Колос 1:1 - фото 14Без Селезнева на поле и с двумя пенальти. Фоторепортаж с матча Минай - Колос 1:1 - фото 15Без Селезнева на поле и с двумя пенальти. Фоторепортаж с матча Минай - Колос 1:1 - фото 16Без Селезнева на поле и с двумя пенальти. Фоторепортаж с матча Минай - Колос 1:1 - фото 17Без Селезнева на поле и с двумя пенальти. Фоторепортаж с матча Минай - Колос 1:1 - фото 18Без Селезнева на поле и с двумя пенальти. Фоторепортаж с матча Минай - Колос 1:1 - фото 19Без Селезнева на поле и с двумя пенальти. Фоторепортаж с матча Минай - Колос 1:1 - фото 20Без Селезнева на поле и с двумя пенальти. Фоторепортаж с матча Минай - Колос 1:1 - фото 21Без Селезнева на поле и с двумя пенальти. Фоторепортаж с матча Минай - Колос 1:1 - фото 22Без Селезнева на поле и с двумя пенальти. Фоторепортаж с матча Минай - Колос 1:1 - фото 23Без Селезнева на поле и с двумя пенальти. Фоторепортаж с матча Минай - Колос 1:1 - фото 24Без Селезнева на поле и с двумя пенальти. Фоторепортаж с матча Минай - Колос 1:1 - фото 25Без Селезнева на поле и с двумя пенальти. Фоторепортаж с матча Минай - Колос 1:1 - фото 26Без Селезнева на поле и с двумя пенальти. Фоторепортаж с матча Минай - Колос 1:1 - фото 27Без Селезнева на поле и с двумя пенальти. Фоторепортаж с матча Минай - Колос 1:1 - фото 28Без Селезнева на поле и с двумя пенальти. Фоторепортаж с матча Минай - Колос 1:1 - фото 29Без Селезнева на поле и с двумя пенальти. Фоторепортаж с матча Минай - Колос 1:1 - фото 30Без Селезнева на поле и с двумя пенальти. Фоторепортаж с матча Минай - Колос 1:1 - фото 31Без Селезнева на поле и с двумя пенальти. Фоторепортаж с матча Минай - Колос 1:1 - фото 32Без Селезнева на поле и с двумя пенальти. Фоторепортаж с матча Минай - Колос 1:1 - фото 33Без Селезнева на поле и с двумя пенальти. Фоторепортаж с матча Минай - Колос 1:1 - фото 34Без Селезнева на поле и с двумя пенальти. Фоторепортаж с матча Минай - Колос 1:1 - фото 35Без Селезнева на поле и с двумя пенальти. Фоторепортаж с матча Минай - Колос 1:1 - фото 36Без Селезнева на поле и с двумя пенальти. Фоторепортаж с матча Минай - Колос 1:1 - фото 37Без Селезнева на поле и с двумя пенальти. Фоторепортаж с матча Минай - Колос 1:1 - фото 38Без Селезнева на поле и с двумя пенальти. Фоторепортаж с матча Минай - Колос 1:1 - фото 39Без Селезнева на поле и с двумя пенальти. Фоторепортаж с матча Минай - Колос 1:1 - фото 40Без Селезнева на поле и с двумя пенальти. Фоторепортаж с матча Минай - Колос 1:1 - фото 41Без Селезнева на поле и с двумя пенальти. Фоторепортаж с матча Минай - Колос 1:1 - фото 42Без Селезнева на поле и с двумя пенальти. Фоторепортаж с матча Минай - Колос 1:1 - фото 43Без Селезнева на поле и с двумя пенальти. Фоторепортаж с матча Минай - Колос 1:1 - фото 44Без Селезнева на поле и с двумя пенальти. Фоторепортаж с матча Минай - Колос 1:1 - фото 45
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В статье: Колос (Ковалевка) ФК Минай
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