Без Селезнева на поле и с двумя пенальти. Фоторепортаж с матча Минай - Колос 1:1

Опытный нападающий Евгений Селезнев подписал новый контракт с "Минаем" и вернулся в заявку команды на матчи чемпионата. Однако в поединке против "Колоса" (1:1) форвард не принял участие, а провел всю игру в запасе. Что интересно, в этой встрече зрители увидели сразу два пенальти: по одному в пользу каждой из команд. Но, если ковалевцы свой 11-метровый реализовали, то закарпатцам этого не удалось.

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