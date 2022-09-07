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Официально. Помощник Владимира Шарана покинул Минай
Сотрудничество было прекращено по обоюдному согласию сторон
Фото: ФК Минай
"Минай" прекратил сотрудничество с помощником главного тренера "Миная" Николаем Цымбалом, сообщает официальный сайт закарпатского клуба.
Решение было принято по обоюдному согласию сторон.
37-летний специалист работал в "Минае" с начала создания ДЮСШ ФК "Минай". За это время в разные годы он занимал должности тренера молодежной и первой команды закарпатского клуба. Николай Владимирович входил в тренерские штабы Василия Кобина и Владимира Шарана. Именно с Николаем Цымбалом "Минай" сделал исторический шаг - дебютировал в украинской Премьер-лиге.
После двух сыгранных матчей "Минай" занимает 13-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав один зачетный пункт.
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