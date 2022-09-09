Динамо на полгода потеряло Шапаренко: игроку понадобится операция

Полузащитник "Динамо" и сборной Украины Николай Шапаренко получил тяжелую травму во время поединка первого тура группового раунда Лиги Европы против "Фенербахче" (1:2), который состоялся в Стамбуле.

Он был заменен на 67-й минуте встречи.

Результаты обследования все-таки оказались неутешительными. Пресс-служба киевского клуба подтвердила, что у Николая разрыв передней крестообразной связки коленного сустава. Игроку понадобится хирургическое вмешательство. По предварительным прогнозам врачей Шапаренко проведет вне игры около шести месяцев.

Напомним, что это большая потеря не только для "Динамо", но и для сборной Украины. В конце сентябре сине-желтые проведут 3 матча в рамках Лиги наций - против Армении (24 сентября), а также дважды против Шотландии (21 и 27 сентября).