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Динамо на полгода потеряло Шапаренко: игроку понадобится операция

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Неутешительные новости

Динамо на полгода потеряло Шапаренко: игроку понадобится операция

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Полузащитник "Динамо" и сборной Украины Николай Шапаренко получил тяжелую травму во время поединка первого тура группового раунда Лиги Европы против "Фенербахче" (1:2), который состоялся в Стамбуле.

Он был заменен на 67-й минуте встречи.

Результаты обследования все-таки оказались неутешительными. Пресс-служба киевского клуба подтвердила, что у Николая разрыв передней крестообразной связки коленного сустава. Игроку понадобится хирургическое вмешательство. По предварительным прогнозам врачей Шапаренко проведет вне игры около шести месяцев.

Напомним, что это большая потеря не только для "Динамо", но и для сборной Украины. В конце сентябре сине-желтые проведут 3 матча в рамках Лиги наций - против Армении (24 сентября), а также дважды против Шотландии (21 и 27 сентября).

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В статье: Динамо (Киев) Николай Шапаренко
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Источник:
ФК Динамо Киев

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Комментарии (1)
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
09.09.2022 в 12:36
Жах. Біда сама не ходить, нових десять за собою водить.
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