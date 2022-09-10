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Из-за пределов штрафной, от перекладины. Дахновский забил зрелищный гол в матче против Кривбасса – ВИДЕО
Дебютный в сезоне
Фото: НК Верес
В рамках четвертого тура УПЛ "Кривбасс" встречается с "Вересом".
На 28-й минуте этой встречи счет был открыт силами полузащитника ровенчан Виталия Дахновского. Вингер получил передачу он Николая Гайдучика под удар, принял мяч и с метров 19 попал в правую девятку.
Этот гол стал первым для Дахновского в нынешнем сезоне. Кроме того, для Гайдучика цей асист стал дебютным в текущем розыгрыше чемпионата.
После первого тайма счет 0:1 в пользу номинальных гостей – ровенского "Вереса". За текстовой трансляцией матча от UA-Футбол вы можете следить здесь, за видеотрансляцией – здесь.
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