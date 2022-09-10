  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Михайличенко: Матч с Черноморцем был тяжелым, но после ЛЧ всегда так бывает
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Михайличенко: Матч с Черноморцем был тяжелым, но после ЛЧ всегда так бывает

Премьер-лига
(1 голосов)

Богдан подвел итоги поединка с "моряками"

Михайличенко: Матч с Черноморцем был тяжелым, но после ЛЧ всегда так бывает

ФК "Шахтер" / Автор неизвестен

Новина українською

Защитник донецкого "Шахтера" Богдан Михайличенко прокомментировал победу над одесским "Черноморцем" в матче 4-го тура УПЛ, а также поделился мыслями перед поединком Лиги чемпионов против "Селтика".

– Итог матча решил гол в компенсированное время. Трудно ли было бороться с "Черноморцем"?

– Матч был тяжелым, но после Лиги чемпионов всегда так бывает. Прекрасно, что мы отыгрались в конце игры и забрали три очка.

– В первом тайме доминировал соперник?

– Мы несколько неправильно играли, а соперник грамотно закрывал зоны, потому у нас и не шла та игра, которую хотелось продемонстрировать.

– Ты впервые отличился результативным действием. С "Черноморцем" выдал свою лучшую игру?

– Надеюсь, что такая игра у меня не последняя. Радуюсь, что мне удалась голевая передача, надеюсь, дальше будет еще лучше.

– Во время голевой передачи ты почувствовал, что Швед окажется именно в этой зоне?

– Перед игрой он мне говорил, где будет располагаться в определенные моменты. Я видел, что в этой зоне наши игроки, потому туда и подавал.

– Тебе удалось выполнить множество фланговых прострелов. Чувствовалось ли, что есть преимущество над соперниками?

– Прострелов было не так много, как я этого хотел бы. Было две неплохие передачи, но нужно было лучше сыграть в защите, ведь у "Черноморца" хороший вингер.

– В боевом настроении подходите к матчу Лиги чемпионов с "Селтиком"?

– Конечно! Мы завоевали три очка – это самое главное.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) Богдан Михайличенко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК "Шахтер"

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде