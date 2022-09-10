Михайличенко: Матч с Черноморцем был тяжелым, но после ЛЧ всегда так бывает

Защитник донецкого "Шахтера" Богдан Михайличенко прокомментировал победу над одесским "Черноморцем" в матче 4-го тура УПЛ, а также поделился мыслями перед поединком Лиги чемпионов против "Селтика".

– Итог матча решил гол в компенсированное время. Трудно ли было бороться с "Черноморцем"?

– Матч был тяжелым, но после Лиги чемпионов всегда так бывает. Прекрасно, что мы отыгрались в конце игры и забрали три очка.

– В первом тайме доминировал соперник?

– Мы несколько неправильно играли, а соперник грамотно закрывал зоны, потому у нас и не шла та игра, которую хотелось продемонстрировать.

– Ты впервые отличился результативным действием. С "Черноморцем" выдал свою лучшую игру?

– Надеюсь, что такая игра у меня не последняя. Радуюсь, что мне удалась голевая передача, надеюсь, дальше будет еще лучше.

– Во время голевой передачи ты почувствовал, что Швед окажется именно в этой зоне?

– Перед игрой он мне говорил, где будет располагаться в определенные моменты. Я видел, что в этой зоне наши игроки, потому туда и подавал.

– Тебе удалось выполнить множество фланговых прострелов. Чувствовалось ли, что есть преимущество над соперниками?

– Прострелов было не так много, как я этого хотел бы. Было две неплохие передачи, но нужно было лучше сыграть в защите, ведь у "Черноморца" хороший вингер.

– В боевом настроении подходите к матчу Лиги чемпионов с "Селтиком"?

– Конечно! Мы завоевали три очка – это самое главное.