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Михайличенко: Матч с Черноморцем был тяжелым, но после ЛЧ всегда так бывает
Богдан подвел итоги поединка с "моряками"
ФК "Шахтер" / Автор неизвестен
Защитник донецкого "Шахтера" Богдан Михайличенко прокомментировал
– Итог матча решил гол в компенсированное время. Трудно ли было бороться с "Черноморцем"?
– Матч был тяжелым, но после Лиги чемпионов всегда так бывает. Прекрасно, что мы отыгрались в конце игры и забрали три очка.
– В первом тайме доминировал соперник?
– Мы несколько неправильно играли, а соперник грамотно закрывал зоны, потому у нас и не шла та игра, которую хотелось продемонстрировать.
– Ты впервые отличился результативным действием. С "Черноморцем" выдал свою лучшую игру?
– Надеюсь, что такая игра у меня не последняя. Радуюсь, что мне удалась голевая передача, надеюсь, дальше будет еще лучше.
– Во время голевой передачи ты почувствовал, что Швед окажется именно в этой зоне?
– Перед игрой он мне говорил, где будет располагаться в определенные моменты. Я видел, что в этой зоне наши игроки, потому туда и подавал.
– Тебе удалось выполнить множество фланговых прострелов. Чувствовалось ли, что есть преимущество над соперниками?
– Прострелов было не так много, как я этого хотел бы. Было две неплохие передачи, но нужно было лучше сыграть в защите, ведь у "Черноморца" хороший вингер.
– В боевом настроении подходите к матчу Лиги чемпионов с "Селтиком"?
– Конечно! Мы завоевали три очка – это самое главное.
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