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Игорь Суркис: У меня есть абсолютное доверие к Луческу
Уверен, что румын сможет вывести “бело-синих” из кризиса
Фото: ФК Динамо Киев
Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал провальные результаты команды в последних матчах:
“ – Были и жесткие слова сказаны, и я пытался их успокоить.
Во-первых, ряд травм. Во-вторых, Луческу форсированно готовил команду, ведь он и все мы мечтали попасть в ЛЧ, несмотря ни на что. Но не вышло. Команда немного подсела.
Теперь нужно из этого выйти. Думаю, будет полный порядок.
– Есть ли доверие Луческу?
– Абсолютное доверие. Он опытный тренер, уверен, он выведет команду в ближайшее время.
У нас пол команды травмировано. Если следующие два матча будут удачными, то после паузы на игры сборных все будет гораздо легче.
– Почему против “Фенербахче” играли без номинального центрфорварда?
– У нас двое нападающих, и двое были травмированы. Они не просто не могли выйти на поле, но даже не могли тренироваться. Поэтому они не попали в заявку.
Кроме того, Забарный отравился. У него была температура 38. У нас и так нет глубины состава, а здесь еще такое количество травмированных”, – сказал Суркис.
Напомним, что "Динамо" уступило в пяти последних матчах подряд. За этот период поединков подопечные Луческу забили три гола и пропустили 13. Следующую встречу “бело-синие” проведут сегодня, 11 сентября, против Львова.
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