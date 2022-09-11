Игорь Суркис: У меня есть абсолютное доверие к Луческу

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал провальные результаты команды в последних матчах:

“ – Были и жесткие слова сказаны, и я пытался их успокоить.

Во-первых, ряд травм. Во-вторых, Луческу форсированно готовил команду, ведь он и все мы мечтали попасть в ЛЧ, несмотря ни на что. Но не вышло. Команда немного подсела.

Теперь нужно из этого выйти. Думаю, будет полный порядок.

– Есть ли доверие Луческу?

– Абсолютное доверие. Он опытный тренер, уверен, он выведет команду в ближайшее время.

У нас пол команды травмировано. Если следующие два матча будут удачными, то после паузы на игры сборных все будет гораздо легче.

– Почему против “Фенербахче” играли без номинального центрфорварда?

– У нас двое нападающих, и двое были травмированы. Они не просто не могли выйти на поле, но даже не могли тренироваться. Поэтому они не попали в заявку.

Кроме того, Забарный отравился. У него была температура 38. У нас и так нет глубины состава, а здесь еще такое количество травмированных”, – сказал Суркис.