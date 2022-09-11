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Ингулец - Минай: где и когда смотреть матч УПЛ
Где покажут в прямом эфире матч "Ингулец" - "Минай", украинская Премьер-лига, 12 сентября 2022
Фото: Александр Приходько
Завершать программу четвертого тура выпала честь "Ингульцу" и "Минаю". Символично, что команды начали сезон практически одинаково. Коллектив Лавриненко набрал два бала в трех матчах, уже третий сезон подряд играя большую часть поединков вничью. В теории, это должно помочь "казакам" удержаться в УПЛ, однако разве не хочется помечтать о чем-то большем?
На счету "Миная" один бал, а не два, однако они и играли на одну встречу меньше. Шаран достаточно неплохо начинает свой путь в новой команде. По игре закарпатцы не провалились ни против "Александрии", ни против "Колоса", однако видно, что коллективу есть еще куда прибавлять. Вот только хватит ли ресурсов?
Смотрите матч четвертого тура УПЛ в понедельник, 12-го сентября, на канале "Setanta Sports +" и ОТТ-платформе "Setanta Sports". Начало игры в 15:00. Setanta - официальный транслятор матчей УПЛ.
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Ингулец" - "Минай"
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