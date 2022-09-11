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Динамо - ФК Львов 1:0. Обзор матча и видео гола
Первые очки киевлян
ФК "Динамо" / Автор неизвестен
В рамках 4-го тура УПЛ киевское "Динамо" наконец-то прервало свою неудачную серию и одержало первую победу в текущем сезоне чемпионата. На своем поле подопечные Мирчи Луческу минимально переиграли "Львов". Единственный мяч в игре записал на свой счет полузащитник хозяев Виталий Буялский. После двух поражений динамовцы зарабатывают свои первые очки и занимают 10-е место в турнирной таблице. В свою очередь "львы" с одним баллом находятся на 13-й позиции.
VBET-лига. 4-й тур
11 сентября, Львов, стадион "Арена Львов"
Гол: Виталий Буяльский 33
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