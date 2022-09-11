Динамо - ФК Львов 1:0. Обзор матча и видео гола

В рамках 4-го тура УПЛ киевское "Динамо" наконец-то прервало свою неудачную серию и одержало первую победу в текущем сезоне чемпионата. На своем поле подопечные Мирчи Луческу минимально переиграли "Львов". Единственный мяч в игре записал на свой счет полузащитник хозяев Виталий Буялский. После двух поражений динамовцы зарабатывают свои первые очки и занимают 10-е место в турнирной таблице. В свою очередь "львы" с одним баллом находятся на 13-й позиции.

VBET-лига. 4-й тур

11 сентября, Львов, стадион "Арена Львов"

Динамо - ФК Львов 1:0

Гол: Виталий Буяльский 33