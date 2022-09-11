Источник: У Бущана нашли повреждение мениска. Восстановление займет около месяца

"ТаТоТаке" сообщает, что основному голкиперу киевского "Динамо" Георгию Бущану завтра предстоит операция в клинике в испанской Барселоне. По предварительной информации, у игрока поврежден мениск.

В случае подтверждения диагноза восстановление Бущана займет около одного месяца. Также прямо во время операции будет установлено, имеются ли у Георгия какие-либо другие повреждения.

Другому лидеру "Динамо", Николаю Шапаренко, также предстоит перенести операцию. Уже в ближайшие четверг ему прооперируют крестообразную связку колена. Полузащитник пропустит около полугода.