  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Источник: У Бущана нашли повреждение мениска. Восстановление займет около месяца
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Источник: У Бущана нашли повреждение мениска. Восстановление займет около месяца

Премьер-лига
(1 голосов)

Шапаренко же пропустит полгода

Источник: У Бущана нашли повреждение мениска. Восстановление займет около месяца

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"ТаТоТаке" сообщает, что основному голкиперу киевского "Динамо" Георгию Бущану завтра предстоит операция в клинике в испанской Барселоне. По предварительной информации, у игрока поврежден мениск.

В случае подтверждения диагноза восстановление Бущана займет около одного месяца. Также прямо во время операции будет установлено, имеются ли у Георгия какие-либо другие повреждения.

Другому лидеру "Динамо", Николаю Шапаренко, также предстоит перенести операцию. Уже в ближайшие четверг ему прооперируют крестообразную связку колена. Полузащитник пропустит около полугода.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Георгий Бущан Динамо (Киев) Николай Шапаренко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде