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Источник: У Бущана нашли повреждение мениска. Восстановление займет около месяца
Шапаренко же пропустит полгода
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"ТаТоТаке" сообщает, что основному голкиперу киевского "Динамо" Георгию Бущану завтра предстоит операция в клинике в испанской Барселоне. По предварительной информации, у игрока поврежден мениск.
В случае подтверждения диагноза восстановление Бущана займет около одного месяца. Также прямо во время операции будет установлено, имеются ли у Георгия какие-либо другие повреждения.
Другому лидеру "Динамо", Николаю Шапаренко, также предстоит перенести операцию. Уже в ближайшие четверг ему прооперируют крестообразную связку колена. Полузащитник пропустит около полугода.
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