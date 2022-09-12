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Голкипер Кривбасса: Нам не хватает упорства и спортивной злости
Криворожцы пока ни разу не побеждали
Фото: ФК Кривбасс
Вратарь криворожского "Кривбасса" Андрей Клищук прокомментировал матч 4-го тура УПЛ против ровенского "Вереса" (0:1).
– Андрей, прокомментируй гол соперника. Что там было: рикошет?
– Прошла позиционная атака соперника, дошли до нашей штрафной. Удар… Сколько там было, метров 17-18, наверное. После удара мяч попал в спину нашему игроку. Соперник бил в один угол, после рикошета мяч улетел в другой. Не знаю, сколько ему еще нужно дать возможностей пробить, чтобы так точно залетело. Какой-нибудь нефарт для нас, можно так сказать.
– Старт уже такой, какой есть. Что именно не выходит сейчас у команды?
– Не хватает упорства, спортивной злости. Впереди пауза в чемпионате и, думаю, она нам пойдет только на пользу. За это время мы поработаем над ошибками и внесем коррективы в игру. После этой паузы "Кривбасс" станет только сильнее, – сказал Клищук.
После 4-х туров "Кривбасс" занимает 14 место в турнирной таблице чемпионата Украины.
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