Леоненко: Коты ржут до сих пор, как Гармаш падал в игре со Львовом

Бывший нападающий киевского"Динамо" Виктор Леоненко прокомментировал выступление полузащитника киевлян Дениса Гармаша в матче 4-го тура УПЛ против "Львова" (1:0).

"Момент дня – посмотрите з 39-ю по 42-ю минуту первого тайма, когда Гармаш… Не знаю даже как: кувыркается, прыгает, падает, ложится от фолов. Очень смешно, потому что коты ржут до сих пор.

Так что "Телетриумф" получает Гармаш", — сказал Леоненко в эфире личного YouTube-канала.