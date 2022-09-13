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Леоненко: Коты ржут до сих пор, как Гармаш падал в игре со Львовом

Премьер-лига
(1 голосов)

Экс-игрок "Динамо" раскритиковал форварда за излишнюю симуляцию

Леоненко: Коты ржут до сих пор, как Гармаш падал в игре со Львовом

Фото: dynamo.kiev.ua

Новина українською

Бывший нападающий киевского"Динамо" Виктор Леоненко прокомментировал выступление полузащитника киевлян Дениса Гармаша в матче 4-го тура УПЛ против "Львова" (1:0).

"Момент дня – посмотрите з 39-ю по 42-ю минуту первого тайма, когда Гармаш… Не знаю даже как: кувыркается, прыгает, падает, ложится от фолов. Очень смешно, потому что коты ржут до сих пор.

Так что "Телетриумф" получает Гармаш", — сказал Леоненко в эфире личного YouTube-канала.

Отметим, что "Динамо" набрало первые очки в сезоне благодаря минимальной победе над "Львовом". Ближайший матч бело-синие проведут в четверг, 15 сентября, в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы против АЕКа из Ларнаки.

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В статье: Денис Гармаш Виктор Леоненко ФК Львов Динамо (Киев)
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Комментарии (3)
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alex.belogubko (одесса)
13.09.2022 в 15:36
ЛЕОН примет ДК и научит как падать но не играть
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Hanter44 (Baburka)
13.09.2022 в 15:20
Неужели в Динамо так плохо учат падать,что это вызывает смех у болельщиков.Срочно верните того тренера по падениям,что был ранее.
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oleg.m.3972 (Харьков)
13.09.2022 в 15:10
Гармашу куда-то ж энергию девать надо. В голы воплощать не получается...
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