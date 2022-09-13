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Леоненко: Коты ржут до сих пор, как Гармаш падал в игре со Львовом
Экс-игрок "Динамо" раскритиковал форварда за излишнюю симуляцию
Фото: dynamo.kiev.ua
Бывший нападающий киевского"Динамо" Виктор Леоненко прокомментировал выступление полузащитника киевлян Дениса Гармаша в матче 4-го тура УПЛ против "Львова" (1:0).
"Момент дня – посмотрите з 39-ю по 42-ю минуту первого тайма, когда Гармаш… Не знаю даже как: кувыркается, прыгает, падает, ложится от фолов. Очень смешно, потому что коты ржут до сих пор.
Так что "Телетриумф" получает Гармаш", — сказал Леоненко в эфире личного YouTube-канала.
Отметим, что "Динамо" набрало первые очки в сезоне благодаря минимальной победе над "Львовом". Ближайший матч бело-синие проведут в четверг, 15 сентября, в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы против АЕКа из Ларнаки.
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