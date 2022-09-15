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УПЛ утвердила даты и время начала матчей 5-го тура
Стал известен график проведения матчей пятого тура
Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько
Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 5 тура VBET Лиги сезона 2022/23 годов.
5-й ТУР
30 сентября (пятница)
"Верес" – "Рух" 13:00
"Металлист 1925" – "Колос" 17:00
1 октября (суббота)
"Ингулец" – "Ворскла" 13:00
"Львов" – "Днепр-1" 15:00
"Металлист" – "Шахтер" 17:00
2 октября (воскресенье)
"Минай" – "Динамо" 13:00
"Черноморец" – "Александрия" 15:00
"Заря" – "Кривбасс" 17:00
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Источник:УПЛ
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