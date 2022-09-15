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Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

УПЛ утвердила даты и время начала матчей 5-го тура

Премьер-лига
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Стал известен график проведения матчей пятого тура

УПЛ утвердила даты и время начала матчей 5-го тура

Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько

Новина українською

Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 5 тура VBET Лиги сезона 2022/23 годов.

5-й ТУР

30 сентября (пятница)

"Верес" – "Рух" 13:00

"Металлист 1925" – "Колос" 17:00

1 октября (суббота)

"Ингулец" – "Ворскла" 13:00

"Львов" – "Днепр-1" 15:00

"Металлист" – "Шахтер" 17:00

2 октября (воскресенье)

"Минай" – "Динамо" 13:00

"Черноморец" – "Александрия" 15:00

"Заря" – "Кривбасс" 17:00

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В статье: Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) ФК Львов Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Верес (Ровно) Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка) Металлист 1925 (Харьков) ФК Минай СК Днепр-1 Металлист (Харьков)
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Источник:
УПЛ

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