Срна: Клуб, который хочет купить Мудрика, должен потратить очень много денег

Директор донецкого "Шахтера" по футболу Дарио Срна потвердил, что летом клуб отклонил предложение "Эвертона" в 30 миллионов евро (26 млн фунтов) о покупке левого вингера Михаила Мудрика. Он также дал понять, что для подписания украинского таланта клубу, заинтересованному в его услугах, придется потратить очень много денег.

"Мы получили предложение на 30 миллионов евро (от "Эвертона"). И когда наш президент не продает игрока за 30 миллионов евро, особенно в столь трудные времена, он посылает всем сигнал, что хочет прогрессировать в Лиге чемпионов и выиграть чемпионат".