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Срна: Клуб, который хочет купить Мудрика, должен потратить очень много денег
"Горняки" летом отказались продавать украинца в "Эвертон" за 30 млн евро
Фото: shakhtar.com
Директор донецкого "Шахтера" по футболу Дарио Срна потвердил, что летом клуб отклонил предложение "Эвертона" в 30 миллионов евро (26 млн фунтов) о покупке левого вингера Михаила Мудрика. Он также дал понять, что для подписания украинского таланта клубу, заинтересованному в его услугах, придется потратить очень много денег.
"Мы получили предложение на 30 миллионов евро (от "Эвертона"). И когда наш президент не продает игрока за 30 миллионов евро, особенно в столь трудные времена, он посылает всем сигнал, что хочет прогрессировать в Лиге чемпионов и выиграть чемпионат".
"Мудрик – серьезный талант. Он лучший игрок в Европе на своей позиции после Килиана Мбаппе и Винисиуса Жуниора. Если кто-нибудь хочет купить Мудрика, он должен потратить много, очень много денег и проявить уважение к нашему клубу и нашему президенту", - сказал Срна в комментарии CBS Sports.
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