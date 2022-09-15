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Срна: Клуб, который хочет купить Мудрика, должен потратить очень много денег

Премьер-лига
(4 голосов)

"Горняки" летом отказались продавать украинца в "Эвертон" за 30 млн евро

Срна: Клуб, который хочет купить Мудрика, должен потратить очень много денег

Фото: shakhtar.com

Новина українською

Директор донецкого "Шахтера" по футболу Дарио Срна потвердил, что летом клуб отклонил предложение "Эвертона" в 30 миллионов евро (26 млн фунтов) о покупке левого вингера Михаила Мудрика. Он также дал понять, что для подписания украинского таланта клубу, заинтересованному в его услугах, придется потратить очень много денег.

"Мы получили предложение на 30 миллионов евро (от "Эвертона"). И когда наш президент не продает игрока за 30 миллионов евро, особенно в столь трудные времена, он посылает всем сигнал, что хочет прогрессировать в Лиге чемпионов и выиграть чемпионат".

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"Мудрик – серьезный талант. Он лучший игрок в Европе на своей позиции после Килиана Мбаппе и Винисиуса Жуниора. Если кто-нибудь хочет купить Мудрика, он должен потратить много, очень много денег и проявить уважение к нашему клубу и нашему президенту", - сказал Срна в комментарии CBS Sports.

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В статье: Дарио Срна Шахтер (Донецк) Эвертон (Ливерпуль) Михаил Мудрик
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Источник:
CBS Sports

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Комментарии (5)
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K-Spirit (Киев)
15.09.2022 в 15:09
Все берите! -- повторила вдова. -- Двадцать рублей, -- сухо сказал Варфоломеич. Вдова поднялась с мешков. Она была замарана мукой. Запорошенные ресницы усиленно моргали. -- Сколько? -- переспросила она. -- Пятнадцать рублей, -- спустил цену Варфоломеич. Он чуял, что и три рубля вырвать у несчастной женщины будет трудно.
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0
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ulych (Запоріжжя)
15.09.2022 в 14:03
А з якого дива? В захисті - 0, при добрій опіці - 000. Хіба що до цирку якогось...
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Drovko (Lviv)
15.09.2022 в 13:17
Дивіться, щоб жаба не задавила і Мудрик просто не перекис у шахті...бо потім навіть за 20 лямів ніхто не схоче купити. Нагадало Суркіса, який каже, що Динамо стало на 100% дотаційним і при цьому не хоче продавати гравців на яких є попит і за яких дають нормальні гроші. Як клуб може самоокупитися, якщо не продавати гравців? З останнього: Лестер хотів купити Забарного, але Динамо заломило таку ціну, що Лестер "поїв ухи" і купив захисника Реймса за 19 лямів. Як на мене весь захист Динамо не коштує стільки, не те що один Забарний...особливо з огляду на те, як ДК стартувало у чемпіонаті.
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+3
-1
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scorpius (Ck)
15.09.2022 в 13:13
Мудрик сейчас напоминает мне "раннего" Виллиана. Хороший технарь с умением сыграть на пространстве, но очень слабый при жестком прессинге и оборонительных действиях. Нужно подтягивать защитные скилы, иначе в любом серьёзном клубе сядет на лавку.
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+2
-2
efim423 (odessa)
15.09.2022 в 12:56
когда вы просите купить нашего игрока , вы делаете это без уважения )))
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