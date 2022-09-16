Львов заполнит паузу в УПЛ спаррингом и перенесенной игрой 1-го тура

Во время перерыва в чемпионате УПЛ "Львов" проведет товарищеский матч с "Вересом" и сыграет перенесенный поединок 1-го тура против "Миная".

По завершении 4-го тура в чемпионате начался перерыв, который продлится до 30 сентября. После матча с "Динамо" подопечные Олега Дулуба получили два дня выходных. Команда собралась на учебно-тренировочной базе ФК "Львов" в Брюховичах 14 сентября.

В воскресенье, 18 сентября, львовяне заполнят паузу контрольным поединком против ровенского "Вереса". А уже 25 сентября ФК "Львов" на выезде сыграет перенесенный матч 1-го тура чемпионата УПЛ против "Миная".

После трех сыгранных матчей "Львов" набрал 1 зачетный пункт и занимает 14-е место в турнирной таблице.