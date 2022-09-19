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Вирт: Звонил Довбику. Мы поняли друг друга

Премьер-лига
(1 голосов)

А комитет по этике и честной игре УАФ рассмотрит инцидент

Вирт: Звонил Довбику. Мы поняли друг друга

Фото: nkveres.com

Новина українською

Комитет по этике и честной игре УАФ на своем заседании рассмотрит высказывания главного тренера "Вереса" Юрия Вирта после матча 3-го тура УПЛ с "Днепром-1" (0:2).

Тогда, напомним, специалист достаточно эмоционально отреагировал на действия форварда днепрян Артема Довбика. Происходило все в раздевалке, в закрытом типе, а попало в интернет после публикации проекта "Футболист".

"Высказывания в адрес Довбика были после матча в закрытой раздевалке и адресовались исключительно моим подопечным. Отмечаю, что эти слова не были сказаны до матча или в перерыве, то есть игроки не могли воспринять их как призыв к противоправным действиям против соперника. Эти слова касались неудачных действий моих защитников.

Доступ к раздевалке имеет съемочная группа проекта "Трендец", снимающая сериал "Футболист". Фрагменты моих слов попали в сюжет. Поскольку "Верес" не цензурирует и не вносит правки в работу медиа, фрагменты разбора матча стали публичными.

На следующий день, как появилось в интернете видео "Футболиста", я позвонил Артему. Пообщались хорошо, как старые товарищи. Поняли друг друга. Объяснил, что ни ему, ни любому другому игроку никогда не желал плохого, а тем более ни разу не настраивал своих игроков действовать грязно и жестоко против соперников. Напротив, с уважением отношусь к профессии футболиста, потому что сам когда-то играл.

Пожелал Артему яркой и результативной игры за "Днепр-1" и сборную Украины. Пусть забивает как можно больше. Довбик, в свою очередь, пообещал передать моей дочери Софии футболку со своим именем и номером. На этой положительной ноте положили трубку.

Далее буду воздерживаться от любых эмоциональных высказываний как публично, так и в командной зоне. Мы, представители футбольного мира, должны уважить друг друга", - сказал Вирт.

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В статье: Юрий Вирт Верес (Ровно) Артем Довбик СК Днепр-1
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Источник:
http://www.footboom.com

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Комментарии (3)
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Некр!т (Дзвонимісто)
19.09.2022 в 17:30
З Артемом поговорив, а своїм гравцям сказав, що по ахілам бити не потрібно.
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Черноморчик (Одесса )
19.09.2022 в 17:16
Тварюка переобулась прям в прыжке !
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Siren05 (Мариуполь)
19.09.2022 в 17:14
Иногда дать задний ход достойно уважения. Считаю, это тот самый случай.
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0
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