Вирт: Звонил Довбику. Мы поняли друг друга

Комитет по этике и честной игре УАФ на своем заседании рассмотрит высказывания главного тренера "Вереса" Юрия Вирта после матча 3-го тура УПЛ с "Днепром-1" (0:2).

Тогда, напомним, специалист достаточно эмоционально отреагировал на действия форварда днепрян Артема Довбика. Происходило все в раздевалке, в закрытом типе, а попало в интернет после публикации проекта "Футболист".

"Высказывания в адрес Довбика были после матча в закрытой раздевалке и адресовались исключительно моим подопечным. Отмечаю, что эти слова не были сказаны до матча или в перерыве, то есть игроки не могли воспринять их как призыв к противоправным действиям против соперника. Эти слова касались неудачных действий моих защитников.

Доступ к раздевалке имеет съемочная группа проекта "Трендец", снимающая сериал "Футболист". Фрагменты моих слов попали в сюжет. Поскольку "Верес" не цензурирует и не вносит правки в работу медиа, фрагменты разбора матча стали публичными.

На следующий день, как появилось в интернете видео "Футболиста", я позвонил Артему. Пообщались хорошо, как старые товарищи. Поняли друг друга. Объяснил, что ни ему, ни любому другому игроку никогда не желал плохого, а тем более ни разу не настраивал своих игроков действовать грязно и жестоко против соперников. Напротив, с уважением отношусь к профессии футболиста, потому что сам когда-то играл.

Пожелал Артему яркой и результативной игры за "Днепр-1" и сборную Украины. Пусть забивает как можно больше. Довбик, в свою очередь, пообещал передать моей дочери Софии футболку со своим именем и номером. На этой положительной ноте положили трубку.

Далее буду воздерживаться от любых эмоциональных высказываний как публично, так и в командной зоне. Мы, представители футбольного мира, должны уважить друг друга", - сказал Вирт.