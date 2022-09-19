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Вирт: Звонил Довбику. Мы поняли друг друга
А комитет по этике и честной игре УАФ рассмотрит инцидент
Фото: nkveres.com
Комитет по этике и честной игре УАФ на своем заседании рассмотрит высказывания главного тренера "Вереса" Юрия Вирта после матча 3-го тура УПЛ с "Днепром-1" (0:2).
Тогда, напомним, специалист
"Высказывания в адрес Довбика были после матча в закрытой раздевалке и адресовались исключительно моим подопечным. Отмечаю, что эти слова не были сказаны до матча или в перерыве, то есть игроки не могли воспринять их как призыв к противоправным действиям против соперника. Эти слова касались неудачных действий моих защитников.
Доступ к раздевалке имеет съемочная группа проекта "Трендец", снимающая сериал "Футболист". Фрагменты моих слов попали в сюжет. Поскольку "Верес" не цензурирует и не вносит правки в работу медиа, фрагменты разбора матча стали публичными.
На следующий день, как появилось в интернете видео "Футболиста", я позвонил Артему. Пообщались хорошо, как старые товарищи. Поняли друг друга. Объяснил, что ни ему, ни любому другому игроку никогда не желал плохого, а тем более ни разу не настраивал своих игроков действовать грязно и жестоко против соперников. Напротив, с уважением отношусь к профессии футболиста, потому что сам когда-то играл.
Пожелал Артему яркой и результативной игры за "Днепр-1" и сборную Украины. Пусть забивает как можно больше. Довбик, в свою очередь, пообещал передать моей дочери Софии футболку со своим именем и номером. На этой положительной ноте положили трубку.
Далее буду воздерживаться от любых эмоциональных высказываний как публично, так и в командной зоне. Мы, представители футбольного мира, должны уважить друг друга", - сказал Вирт.
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