Ливерпуль, Арсенал, Севилья. Это снова про интерес к Мудрику

Вингер "Шахтера" Михаил Мудрик заинтересовал сразу три клуба из топ-5 лиг Европы.

Во всяком случае, об этом пишет Сalciomercato.

Как пишет издание, речь идет о "Ливерпуле", "Арсенале" и "Севилье".

Отмечается, что эти три клуба зимой попробуют побороться за игрока горняков.

Ранее сообщалось о том, что Мудриком интересуется "Реал" и "Милан" .

Также ходили слухи о заинтересованности к украинцу со стороны "Ниццы", "Байера", "Эвертона", "Брентфорда" и "Арсенала". Портал Transfermarkt оценивает Мудрика в 15 миллионов евро, однако "Шахтер" за последние дни летнего трансферного окна якобы требовал за него более 50 миллионов.

В текущем сезоне украинский вингер провел 5 матчей, в которых отличился 2 голами и 3 ассистами.