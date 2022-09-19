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Ливерпуль, Арсенал, Севилья. Это снова про интерес к Мудрику
Пока что хавбек нарасхват. Хотя бы по версии СМИ
Фото: twitter.com/FCShakhtar
Вингер "Шахтера"
Во всяком случае, об этом пишет Сalciomercato.
Как пишет издание, речь идет о "Ливерпуле", "Арсенале" и "Севилье".
Отмечается, что эти три клуба зимой попробуют побороться за игрока горняков.
Ранее сообщалось о том, что Мудриком интересуется "Реал" и
Также ходили слухи о заинтересованности к украинцу со стороны "Ниццы", "Байера", "Эвертона", "Брентфорда" и "Арсенала". Портал Transfermarkt оценивает Мудрика в 15 миллионов евро, однако "Шахтер" за последние дни летнего трансферного окна якобы требовал за него более 50 миллионов.
В текущем сезоне украинский вингер провел 5 матчей, в которых отличился 2 голами и 3 ассистами.
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