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"Есть полное доверие к тренеру" - Цыганык уверен, что Луческу не уйдет из Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Журналист говорит, что до конца сезона тренер точно останется

"Есть полное доверие к тренеру" - Цыганык уверен, что Луческу не уйдет из Динамо

Новина українською

Украинский журналист и комментатор Игорь Цыганик рассказал о положении главного тренера "Динамо" Мирчи Луческу после неудачного старта сезона.

Несмотря на такое начало Цыганик уверен, что Луческу не грозит увольнение.

"Луческу не уйдет из "Динамо" до конца сезона! На сегодняшний день у Луческу и "Динамо" нет планов прекращать сотрудничество. Есть полное доверие к главному тренеру и думаю, на своем опыте он разберется.

Поверьте мне, после паузы на игры сборных вы увидите совсем другое "Динамо". Футболисты немного отдохнут и многое переосмыслят", – сказал Цыганик в эфире авторской программы.

Напомним, что "Динамо" сейчас занимает последнее место в своей группе в Лиге Европы, а также 11-е место в турнирной таблице УПЛ.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Игорь Цыганык
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Источник:
Football Hub

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Комментарии (1)
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Vantala (Kharkiv)
19.09.2022 в 20:02
А шо там сурки, коли з речами на вихід?
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