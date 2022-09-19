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"Есть полное доверие к тренеру" - Цыганык уверен, что Луческу не уйдет из Динамо
Журналист говорит, что до конца сезона тренер точно останется
Украинский журналист и комментатор Игорь Цыганик рассказал о положении главного тренера "Динамо" Мирчи Луческу после неудачного старта сезона.
Несмотря на такое начало Цыганик уверен, что Луческу не грозит увольнение.
"Луческу не уйдет из "
Поверьте мне, после паузы на игры сборных вы увидите совсем другое "Динамо". Футболисты немного отдохнут и многое переосмыслят", – сказал Цыганик в эфире авторской программы.
Напомним, что "Динамо" сейчас занимает последнее место в своей группе в Лиге Европы, а также 11-е место в турнирной таблице УПЛ.
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