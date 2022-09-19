"Есть полное доверие к тренеру" - Цыганык уверен, что Луческу не уйдет из Динамо

Украинский журналист и комментатор Игорь Цыганик рассказал о положении главного тренера "Динамо" Мирчи Луческу после неудачного старта сезона.

Несмотря на такое начало Цыганик уверен, что Луческу не грозит увольнение.

"Луческу не уйдет из " Динамо " до конца сезона! На сегодняшний день у Луческу и "Динамо" нет планов прекращать сотрудничество. Есть полное доверие к главному тренеру и думаю, на своем опыте он разберется.

Поверьте мне, после паузы на игры сборных вы увидите совсем другое "Динамо". Футболисты немного отдохнут и многое переосмыслят", – сказал Цыганик в эфире авторской программы.

Напомним, что "Динамо" сейчас занимает последнее место в своей группе в Лиге Европы, а также 11-е место в турнирной таблице УПЛ.