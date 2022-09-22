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Динамо дозаявило на сезон УПЛ Кулача и Бенито

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Усиление? Или для количества?

Динамо дозаявило на сезон УПЛ Кулача и Бенито

fcdynamo.com

Новина українською

Киевское "Динамо" дозаявило на текущий сезон УПЛ двух игроков.

Речь идет о нигерийском полузащитнике Бенито и украинском форварде Владиславе Кулаче. Они будут выступать под 77-м и 28-м номерами соответственно.

Профили игроков уже есть в заявке киевлян на официальном сайте УПЛ.

Напомним, что на данный момент "Динамо" с 3 очками в 3 матчах идет на 11-м месте в турнирной таблице УПЛ.

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В статье: Динамо (Киев) Владислав Кулач Бенито
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Источник:
УПЛ

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Комментарии (2)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
22.09.2022 в 18:35
Знову?)))
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Пришта Литин (Київ)
22.09.2022 в 17:10
Шанс проявити себе в атаці Динамо рижику.
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