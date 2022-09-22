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Динамо дозаявило на сезон УПЛ Кулача и Бенито
Усиление? Или для количества?
fcdynamo.com
Киевское "
Речь идет о нигерийском полузащитнике Бенито и украинском форварде Владиславе Кулаче. Они будут выступать под 77-м и 28-м номерами соответственно.
Профили игроков уже есть в заявке киевлян на официальном сайте УПЛ.
Напомним, что на данный момент "Динамо" с 3 очками в 3 матчах идет на 11-м месте в турнирной таблице УПЛ.
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Источник:УПЛ
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Комментарии (2)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
22.09.2022 в 18:35
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Пришта Литин (Київ)
22.09.2022 в 17:10
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