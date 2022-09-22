Динамо дозаявило на сезон УПЛ Кулача и Бенито

Киевское " Динамо " дозаявило на текущий сезон УПЛ двух игроков.

Речь идет о нигерийском полузащитнике Бенито и украинском форварде Владиславе Кулаче. Они будут выступать под 77-м и 28-м номерами соответственно.

Профили игроков уже есть в заявке киевлян на официальном сайте УПЛ.

Напомним, что на данный момент "Динамо" с 3 очками в 3 матчах идет на 11-м месте в турнирной таблице УПЛ.