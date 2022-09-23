Ингулец дозаявил на сезон нападающего Ворсклы

Нападающий "Ворсклы" Даниил Кравчук будет выступать за "Ингулец". Клуб из Петрово внес 21-летнего футболиста в заявку на текущий сезон УПЛ.

Официально о сделки пока не сообщалось. В петровском клубе Даниил будет играть под номером 14-м.

Кравчук - воспитанник киевского "Арсенала". В системы "Ворсклы" находится с 2018 года. В этом сезоне нападающий провел 2 матча в составе полтавского клуба во всех турнирах.