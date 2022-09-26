Бутко: Мы должны поставить Россию на место, вернуть Донбасс и Крым

Бывший защитник " Шахтера " и "Амкара" Богдан Бутко высказал свое мнение о войне Украины с Россией.

– В 2015 году вы перешли в российский "Амкар". Много хейта тогда поймали от украинцев?

– Да, было очень много плохой информации обо мне. Я, в принципе, сам понял, что я неправильно выбор сделал. На тот момент клуба не было, получилось так, что я перешел в "Амкар" и после него заиграл в "Шахтере". Если бы я сейчас вернул время назад, то не поехал бы играть в Россию.

Конкретных угроз не было, в принципе, только общие, как всем пишут. Если человек идет играть в футбол в страну-агрессор, а сейчас вообще наш враг, то ясно, что будет негатив.

Это была моя ошибка. В мире миллион клубов, можно было пойти в другое место. Я совершил ошибку в 2015 году.

Я шел туда не из-за денег. У нас были одни из самых маленьких зарплат. У меня не было клуба, я сидел три или четыре месяца без команды и перешел в "Амкар" чисто из-за игровой практики.

– Могли ли вы подумать, что страна, в которой вы играли в футбол, объявит полномасштабную войну Украине?

– Никогда не мог подумать об этом. Считаю, что многие люди не могли подумать, что в нашей стране начнется полномасштабная война и будет такое горе.

– Что думаете об украинских спортсменах, оставшихся в России после начала полномасштабной войны?

– Это неадекватные люди, не знаю, как их назвать. Если человек уже сейчас не понимает, что происходит в Украине, то о чем можно с ним разговаривать.

- Чувствуете ли вы какую-то злость и агрессию к россиянам?

– Конечно. Я всегда буду говорить. Я родился в Украине и я бы никогда не поверил, что находящееся рядом с нами государство будет воевать с Украиной. Это позор России, это будет в истории всего мира, они будут врагами каждой страны.

– Есть хорошие россияне или это миф?

– Люди разные. Клеймо не повесишь на лоб каждому и не будешь контролировать его. Я думаю, что есть адекватные россияне, но они сразу уехали из страны после 24 февраля. Есть много примеров: артисты, певцы, которые сразу сказали, что они против войны.

– Есть ли у вас знакомые в России? Что они говорят о войне на Украине?

– Я уже ни с кем не общаюсь. Если были какие-то знакомые, то после того, как началась война, номера удалил и больше ни с кем не общаюсь.

Мы должны победить и поставить Россию на место. Конечно, мы должны вернуть Донбасс и Крым, и все оккупированные территории. Это наша территория и на нее посягать нельзя. Нужно до конца их добивать.