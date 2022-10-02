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ФК Минай - Динамо 0:1. Обзор матча и видео гола
Не без проблем, но закономерно
Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько
В рамках 5-го тура чемпионата Украины киевское "Динамо" на выезде минимально обыграло "Минай". Единственный мяч в поединке записал на свой счет вингер "бело-синих" Виктор Цыганков - в начале второго тайма. После этого тура подопечные Мирчи Луческу занимают 9-е место в турнирной таблице УПЛ, команда Владимира Шарана - 13-е.
УПЛ. 5-й тур. 02.10.2022
Минай. Стадион: "Минай-Арена"
Арбитр в поле - Александр Шандор
Гол: Виктор Цыганков 51
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