Пришел поручик Ржевский… Акценты зрителя на играх 5-го тура УПЛ

По итогам прошлого тура мы тут рассуждали о перспективах футбольного равенства в нищете. "Не сегодня!" - ответила нам команда Йовичевича уже в следующем туре. Рано радовались, ребята: как говорится, пришел поручик Ржевский и все опошлил. В любом случае, в целом тур был привлекательнее предыдущего.

Металлист – Шахтер 1:6

Львов – Днепр-1 0:3

Заря – Кривбасс 2:2

Металлист 1925 – Колос 2:0

Черноморец – Александрия 1:2

Верес – Рух 2:2

Минай – Динамо 0:1

Ингулец – Ворскла 0:1

Зрелищность. Хорошая новость: ни одного матча ниже среднего уровня смотрибельности в туре – такого даже не припомню в УПЛ. Но по-настоящему зрелищных было лишь два: "Металлист" - "Шахтер" и "Заря" - "Кривбасс". Причем, как по мне, они были вполне сравнимы друг с другом.

Интрига. Трижды с нею было покончено еще до перерыва. Первый же гол Сикана на 18-й минуте означал крах надежд "Металлиста". А вот земляк и тезка последнего с цифровой приставкой урезонил "Колос" на 30-й минуте, когда Русин удвоил счет. И, наконец, еще через девять минут Довбик, открыв счет во Львове, фактически решил судьбу этой игры.

Фото - СК Днепр-1

В Ровно, пожалуй, последним мог нарушить равновесие, принеся успех "Руху", Бойчук на 69-й минуте, но промахнулся.

А половина поединков держала зрителя в неведении практически до конца – это вторая благая весть тура. Ковалец принес победу "Александрии" над "Черноморцем" на 83-й минуте. Двойной шанс уйти от поражения с "Ворсклой" у "Ингульца" случился уже на второй компенсированной. И еще на две минуты позже Бойко отстоял победу для "Динамо" после штрафного удара соперников в Ужгороде, а Сарнавский сохранил ничью для "Кривбасса" после удара Бражко из "Зари". Пиршество интриги!

Логика. Тут бабушка надвое сказала. Матч "Верес" - "Рух" был очевидно ничейным, разве что излишне результативным – не по игре. "Александрия" "наиграла" на минимальное преимущество в счете с "Черноморцем". И превосходство "Шахтера" над "Металлистом" однозначно должно было выразиться в крупных цифрах.

"Днепр-1", возможно, забил один "лишний" гол "Львову". Ну, и "Динамо" вроде как было ближе к победе с "Минаем", но не так убедительно, как в прошлом туре с тем же "Львовом". Осадочек остался.

Не заслуживали поражения: "Колос" - от "Металлиста 1925", "Ингулец" - от "Ворсклы", а "Заря" по игре должна была, что называется, прибивать "Кривбасс". В этих случаях логика соотношения моментов дала маху, остановившись на общем 50-процентном рубеже в туре.

Судейство. У меня были вопросы к коллеге Юстасу по половине игр тура. Но в трех случаях из четырех он убедил меня в фактической их беспочвенности. Остался лишь один, из стартового поединка "Вереса" с "Рухом".

В компенсированное время был зафиксирован фол-фантом у ровенчанина Сергийчука: вратарь Панькив в этой ситуации столкнулся с партнером по команде. Тогда как дело было близко к голу. Из чего следует, что вторым пострадавшим из-за судейских ошибок в сезоне (вслед за "Черноморцем") можно считать "Верес", которого лишили возможности вырвать победу.

Везение. Так, чтобы явно повлиять на результат, в туре не фартило никому. Но просто невозможно пройти мимо редкого невезения, выпавшего на долю "Черноморца".

На 49-й минуте был удален кипер Непогодов, а вышедший вместо него Паст провел на поле менее пяти минут, получив болезненную травму. Поистине уникальный случай, когда третий вратарь вступает в игру почти сразу же после второго. Если и был у Григорчука условный план Б, то здесь он должен был полететь в тартарары.

Личности. Ярчайшей фигурой тура признаю Мудрика, пусть и менее удачливого в реализации, нежели в подыгрыше. Главной креативной силой "Шахтера" был именно он. Его партнера Сикана с хет-триком (и, безусловно, держа в памяти второй – за "молодежку" тремя днями ранее) назову во вторую очередь. Третьим будет Гуцуляк, с конца первого тайма участвовавший во всех атакующих предприятиях "Днепра-1".

Нельзя не отметить также сверхудачно вышедшего на замену Волошина из "Александрии". И заслуживают упоминания в этом списке Бланко и Довбик ("Днепр-1"), Кирюханцев ("Заря") и Таллес ("Рух").

Среди вратарей лично мне более других запомнился Бандура из "Миная" с тремя-пятью сэйвами, заслуживающими внимания. Могу назвать еще Мозиля ("Металлист 1925") и Бойко ("Динамо").

Обилие фамилий в этой рубрике блога – третья позитивная новость тура. И три этих случая образуют систему, позволяющую сделать вывод, что тур скорее удался.

Игра после отбоя. Необходимость говорить об этом возникает у нас во второй раз за пять туров.

То, что "Металлист" с "Шахтером" из-за воздушной тревоги начали игру на 15 минут позже, а "Верес" с "Рухом" - на полчаса, вряд ли могло ключевым образом повлиять на развитие событий. Да и во встрече "Львова" с "Днепром-1" 20-минутная пауза по этой причине возникла на 55-й минуте, когда судьба результата, по сути, уже была решена. Поэтому, по большому счету, здесь не было никакого гипотетического влияния на результат.

Отметим лишь, что под сигнал тревоги теперь у нас попадали шесть команд из шестнадцати. А для "Металлиста" и "Руха" это был уже второй такой случай.

Симпатии. Тут, естественно, вне конкуренции "Шахтер", предоставивший зрителю настоящее меню для гурманов. Второй назвал бы "Зарю", а третьим – "Днепр-1". По количеству острых моментов в матче в список могло бы вклиниться и "Динамо", но как-то они почему-то не греют душу.

И, конечно, заслуживает всяческого уважения "Металлист 1925" - оставшийся в меньшинстве в середине первого тайма, но вскоре удвоивший счет в свою пользу, и так и не позволивший ничего сопернику.

Главным разочарованием тура для меня является "Черноморец": кроме гола Брагару, ставшего итогом его индивидуальных действий, команда не создала ничего, о чем можно было бы вспомнить. Все атакующие потуги "Львова" исчерпались к середине первого тайма. О "Металлисте" и говорить нечего – см. табло.

Таблица. Команды в ней по-прежнему шествуют тесными рядами. Расстояние между ними в два очка (то есть, ни о чем) наблюдается лишь в четырех случаях.

Тем не менее, видны два явных лидера, от которых по итогам тура поотстали "Заря", "Колос" и "Верес", а уже в их группу преследования подтянулась "Александрия".

"Динамо" сделало второй широкий шаг вверх, покинув компанию борцов за выживание и возглавив нижнюю половину таблицы. Тем временем, вслед за ним слегонца подпрыгнула и "Ворскла", чье нахождение здесь также смотрится нонсенсом.

Из тройки аутсайдеров, как кому-нибудь ни покажется странным, более жизнеспособным на сегодня выглядит "Ингулец": "Черноморец" с "Кривбассом" примерно на свои места и наиграли.

# Команда И В Н П М РМ О 1 Шахтер 5 4 1 0 10-2 +8 13 2 СК Днепр-1 4 4 0 0 11-0 +11 12 3 Заря 5 3 1 1 12-10 +2 10 4 Колос 5 3 1 1 5-3 +2 10 5 ФК Александрия 5 3 1 1 7-6 +1 10 6 Верес 5 3 1 1 6-5 +1 10 7 Металлист 1925 5 2 2 1 5-5 0 8 8 Металлист 5 2 1 2 7-10 -3 7 9 Динамо 4 2 0 2 4-6 -2 6 10 ФК Львов 5 1 1 3 3-7 -4 4 11 Рух 5 1 1 3 6-8 -2 4 12 ФК Минай 5 1 1 3 4-6 -2 4 13 Ворскла 5 1 1 3 5-8 -3 4 14 Ингулец 5 0 2 3 4-7 -3 2 15 Черноморец 5 0 2 3 3-6 -3 2 16 Кривбасс 5 0 2 3 2-5 -3 2

Анонсы. Кричащая афиша центрального матча тура: "Днепр-1" - "Заря". Команда Кучера еще ни разу не пропускала, тогда как команда ван Леувена забила больше всех – эти факты еще больше подогревают интерес к поединку. А главное, пожалуй, как они будут смотреться на фоне друг друга. Станет ли "Заря" первым серьезным барьером на пути фактического лидера чемпионата? Впечатлит ли игра "Днепра-1" с нею так же, как до нее?

Затем лично меня интригует встреча "Александрии" с "Металлистом 1925". Также есть некая надежда на то, что она не будет скучной. Ну и с турнирной точки зрения, это борьба за участие в споре за Европу.

В тройку наиболее ожидаемых включу матч "Динамо" - "Рух". Команда Кучука сегодня видится соперником, способным на большее, чем "Львов" и "Минай". Тогда как команде Луческу придется играть с ней в промежутке между двумя рандеву с "Ренном" в Лиге Европы. Удастся ли справиться, и насколько легко?

Но вернемся к поручику Ржевскому. А не погорячился ли автор, не поспешил ли с выводами – спросите Вы, и, возможно, будете правы. Ведь что мы имеем на сегодня? Единственный случай харьковского погрома, после серии из четырех игр, где очки "Шахтеру" пришлось буквально выгрызать. А один случай – таки случай.

И очень жаль, что мы не сможем проверить второй случай на совпадение в 6-м туре: поединок команды Йовичевича со "Львовом" перенесен по ее просьбе. Я не стану сейчас комментировать сам факт этого переноса. Просто зафиксируем его.

С другой стороны, если такое доминирование над соперником станет тенденцией, как потихоньку становится в матчах с участием "Днепра-1", то мы с вами будем вправе требовать большего от обоих клубов и в Европе. Кому больше дано, с того больше спрашивается. Но об этом говорить еще, разумеется, преждевременно…