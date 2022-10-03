Теперь еще и ямаец. Легионеры, ставшие единственными в УПЛ

Рассказываем о тех, кто, несмотря на результаты, запечатлел свое имя в истории украинского чемпионата. Все решил необычный для наших краев паспорт.

В отличие от "Шахтера" "Динамо" не продемонстрировало высокий уровень активности на трансферном рынке и ограничилось несколькими новичками. Если болельщики хорошо знакомы с Владиславом Кабаевым, могли слышать о Джастине Лонвейке, то Кахим Паррис стал полной неожиданностью. На бумаге нападающий является неплохим усилением - универсал, акклиматизировался в Европе, в прошлом сезоне отличился 12 голами и 3 ассистами в составе словенского "Копера". В воскресенье Паррис дебютировал в УПЛ, выйдя на замену в игре с "Минаем".

Хотя здесь поклонники "бело-синих", вероятно, улыбнутся - недавно клуб пригласил Эрика Рамиреса из Словакии, где футбол на подобной ступени развития (что примечательно, лиги — соседние в таблице коэффициентов). Тоже, казалось бы, перспективный игрок, забивной - правда, этого мы сполна так и не увидели в реалиях УПЛ.

Неизвестно, как себя покажет Ппррис, однако у него с Рамиресом есть общая черта — он также первый в Премьер-лиге. Эрик – гражданин Венесуэлы, Кахим является уроженцем Ямайки – представителей соответствующих стран у нас раньше не было. Вдохновившись этим фактом, мы решили рассказать о других уникальных иностранцах — как сложилась их судьба и чего они добились.

Насер Ас-Саухи (Кувейт)

Клуб: "Динамо" (сезон 1994/95; 1 ​​матч)

Звездочка оттянутого нападающего засияла в квалификации ЧМ-1995 U-20, чем привлекла скаутов "Динамо". К тому же рекомендацию дал Валерий Васильевич Лобановский — Мэтр как раз работал в Кувейте, заложил фундамент системы развития молодежи и прекрасно знал о существовании Ас-Саухи.

Нападающий подошел по характеристикам, однако не урегулировал финансовые вопросы. Во-первых, "Ас-Тадамон", клуб Насера, требовал за аренду полмиллиона долларов, во-вторых, сам парень настаивал на пятикомнатной квартире в центре города. Серйезные аппетиты, но не стоят таких усилий — футболист принял участие против "Николаева", перешел в "Динамо"-2 и впоследствии уехал домой.

Константинос Макридис (Кипр)

Клуб: "Металлург" Донецк (сезон 2008/09, 2012-2015 гг.; 113 матчей/8 голов/15 ассистов)

Есть небезосновательное мнение, что легионерам нужно время для адаптации в наших широтах. Константинос Макридис - не тот случай: киприот не просто сразу забронировал место в старте, а в 5 дебютных турах УПЛ принес победу над "Черноморцем" и оформил 3 ассиста.

После того как летом 2009-го "МетаДон" позорно простился с Лигой Европы (неожиданную подножку поставила "Аустрия"), Макридис вернулся на родину. Впрочем, в 2012-м снова появился в форме "металлургов", порадовав привычным добротным перформансом — в конце концов, не без его помощи команда держалась в топе чемпионата и гарантировала европейскую прописку.

Что не отнять у Макридиса, то это характер. И здесь нет ничего удивительного – на определенном этапе карьеры центральный полузащитник носил капитанскую повязку своей сборной. Жаль, что в 2015-м идиллия завершилась — во-первых, закончился трехлетний контракт, во-вторых, "Металлург" по всем известным причинам приблизился к неизбежному краху.

Фабиу Эмануэл Морейра Силва (Кабо-Верде)

Клуб: "Металлург" Запорожье (сезон 2010/11; 14 матчей/1 гол)

Если бы "Динамо" таки подписало Зе Луиша, о котором много говорили, Фабиу не попал бы в наш список. Впрочем, стороны не договорились, поэтому кабо-вердинский полузащитник, которого в 2010-м занесло в запорожский "Металлург", пока остается единственным в УПЛ.

Является воспитанником лиссабонского "Спортинга", был задействован в молодежке "Бенфики", однако не понадобился в Португалии, после чего скитался второстепенными чемпионатами. Сначала пересматривался криворожским "Кривбассом" и уже потом отправился в Запорожье. О чем, пожалуй, пожалел – в кампании 2010/11 "Металлург" финишировал последним в турнирной таблице.

Пеле (Гвинея-Бисау)

Клуб: "Арсенал" (сезон 2012/13; 7 матчей)

Жудилсон Мамаду Тункара Гомиш, или просто Пеле, мог примерить футболку "Динамо", но в итоге был представлен в киевском "Арсенале". Здесь нужно поаплодировать агентам хавбека, которые привезли в наши края игрока самого "Милана" и под этим соусом чуть не пропихнули в состав "бело-синих".

Персонально Пеле — обычная посредственность, зато окружающие его люди — на вес золота: африканец всю жизнь бегает по арендам, впрочем, умудряется зацепиться за топовый клуб. Так было с "Миланом", так теперь с "Монако", в составе которого гвинеец провел 613 минут.

Даррен О'Ди (Ирландия)

Клуб: "Металлург" Донецк (сезон 2013/14; 18 матчей/2 гола/1 ассист)

Даррен О'Ди не игнорировался Джованни Траппатони и при его тренерстве был приближен к сборной Ирландии. Довольно комично, что исполнитель, приезд которого вызвал интерес у наших СМИ (пусть и кратковременный), проиграл конкуренцию Василию Прийме и Вячеславу Чечеру.

Даррен О'Ди в матче против "Ворсклы", в котором забил гол

Когда началась война, центральный защитник оставил УПЛ без тени сомнений, хотя по контракту должен был отработать еще два года. С другой стороны, здесь не за кем было печалиться - это подтвердили нестабильные выступления в Чемпионшипе, Индии и шотландских середняках.

Мутари Амаду (Нигер)

Клуб: "Металлург" Донецк (сезон 2013/14; 6 матчей/1 ассист)

Амаду пополнил ряды дончан в феврале 2014-го и всячески раскручивался Сергеем Ташуевым, видевшим в африканце будущее команды. Получил 170 минут игрового времени, отдал ассист во встрече с "Зарей", после чего хвостиком за Ташуевым перебрался в махачкалинский "Анжи".

Эриксон Дансо (Аруба)

Клуб: "Сталь" Каменское (сезон 2016/17; 10 матчей)

Эрик Дансо родился в Амстердаме, воспитывался в системе "Аякса" и "Утрехта", однако сделал выбор в пользу Арубы - маленькой островной страны в Карибском море. Жизнь здорово покидала атакующего полузащитника – если не середняками типа "Эммена", то подвальными клубами Испании, Сирии и Норвегии.

В Украину приехал благодаря Якобу Галлу, которому со своей стороны доверилась "Сталь" из Каменского. Впрочем, союз был непродолжительным — как только Галла в январе 2017-го выставили за дверь, Дансо собрал пожитки и смылся.

Гаэтон Мисси-Мезу (Габон)

Клуб: "Арсенал" (сезон 2018/19; 9 матчей/1 гол/2 ассиста)

В 2018-м "Арсенал" совершил более 30 трансферов — киевляне брали всех подряд, так что не удивительно, что там оказался даже такой персонаж, как Гаэтан Мисси-Мезу. Центральный нападающий задержался на полгода, огорчил донецкий "Олимпик" и выложился против одесского "Черноморца". Летом покинул "канониров", успел сменить ряд клубов провинциального сорта, сегодня играет в третьем дивизионе Франции.

Микаэль Дуэлунд (Дания)

Клуб: "Динамо" (2018-н.ч.; 26 матчей/3 гола/1 ассист)

Атакующий полузащитник до сих пор находится на балансе "Динамо", однако в последний раз появился в "бело-синих" цветах еще в сентябре 2021-го. Датчанину катастрофически не повезло — почти весь период, проведенный в столице Украины, парень лечился от травм. Скромная статистика и постоянное ожидание утомило Мирчу Луческу - как итог, Дуэлунд второй сезон выступает в "Неймегене". По иронии судьбы достаточно успешно — 9 результативных действий в 28 поединках.

Йохана Оскар Мкомола (Танзания)

Клуб: "Ингулец" (сезон 2020/21; 13 матчей)

Впервые о Мкомоле узнали в контексте "Ворсклы" - центрфорвард зарекомендовал себя в молодежке полтавчан (14 поединков, 4 мяча). В 2020-м танзаниец был арендован еще перволиговым "Ингульцем" (присоединился к разгрому кременчугского "Кременя"), однако с переходом на более высокий уровень не сумел отличиться эффективными действиями. До начала полномасштабной войны будущее африканца связывалось с "Минаем", сейчас он свободный агент.

Терсиус Малепе (ЮАР)

Клуб: "Минай" (сезон 2020/21; 15 матчей)

Терсиус Малепе побывал на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро и Токио, носил капитанскую повязку на победном для Украины ЧМ-2019 U-20 и имел хороший бэкграунд у себя на родине. А вот в "Минае" у опорника не пошло - запомнился суетливостью, слабой позиционной игрой и красной карточкой, полученной против "Ингульца".

Шемми Майембе (Замбия)

Клуб: "Минай" (сезон 2020/21; 22 матча)

Шемми сыграл больше, чем его вышеописанный партнер по "Минаю", и также не поразил. Прежде чем всплыть в Закарпатье, замбийский фулбек был на просмотре в "Мариуполе" - не удивимся, что после этого "азовцы" перекрестились и поблагодарили Бога. Дело в том, что Маембе катастрофически не хватало конструктивности и видения поля - апогеем его "профессионализма" стал "привезенный" пенальти против "Днепра-1". Таких кадров нам здесь точно не нужно.

Эрик Рамирес (Венесуэла)

Клуб: "Динамо" (2021-н.ч.; 7 матчей/1 гол/1 ассист)

Эрик Рамирес покупался для создания глубины, но сыграл очень мало (279 минут). В январе 2022 года Луческу не взял центрфорварда на подготовительный сбор — поползли слухи, что румынский специалист банально махнул рукой. Причина — отсутствие Рамиреса из-за постоянных перелетов в лагерь сборной (как раз шел отбор на ЧМ-2022) и ставка на других исполнителей атакующего плана.

С началом широкомасштабной войны венесуэлец провел концовку сезона в хихонском "Спортинге", а ныне находится в братиславском "Словане". До травмы набрал неплохой ход (3 гола и 1 результативная передача в 14 матчах), причем внес в актив шикарное взятие ворот в квалификации Лиги конференций.

Янис Амаш (Алжир)

Клуб: "Днепр-1" (2022-н.ч.; 2 матча/1 гол/1 ассист)

Новоиспеченный новичок "Днепра-1" только начал писать свою страницу пребывания в украинской Премьер-лиге. Сложно предположить, насколько успешной она будет, однако пока левый защитник нравится. Чувствуется, что Амаш может делать разницу - во встрече с "Вересом" алжирец и забил, и отдал результативный пас. Так держать.

Как видим, большая часть игроков не слишком хорошо показала себя в УПЛ. Хотя это, видимо, не имеет никакого отношения к их происхождению — ну, извините, такого уж качества у нас были футболисты.