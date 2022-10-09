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Кучук - о войне: Я в шоке, бл***, от этих уродов
Коуч львовян о поражении от команды Луческу
ФК "Динамо" / Автор неизвестен
Главный тренер львовского "Руху" Леонида Кучука подвел итоги
"Уровень игроков "Динамо" очень высок. Такие команды, как "Шахтер" или " Динамо", ошибок не прощают. Мы ошибаемся, после чего нам забивают. И сложность ситуации заключается в том, что эти ошибки очень просты. А когда ты играешь против таких соперников, их не прощают. Ведь во время голов, которые мы пропускали, сложных комбинаций не было. Стоит научиться не делать простых ошибок, несколько изменить свое отношение к этому.
Да, у нас очень молодая защита. Наши футболисты играют в Юношеской лиге УЕФА... Дай Бог, чтобы закончилась эта война... Молодые игроки не только " Руха", но и других украинских клубов, – это будущее Украины и его футбола. Здесь много молодых и талантливых футболистов. Дай Боже, чтобы они дорасли до настоящей Лиги чемпионов.
Я желаю всем удачи в противостоянии не футбольном. А то, что в этот период происходят еще и матчи чемпионата, – это уже очень героическое дело. Война на нас повлияла, как и на всех. Уже три поединка " Руха" прерывала воздушная тревога, во время таких моментов очень переживаешь за своих близких, за тем, что происходит, например, в Запорожье. Поэтому все мои футбольные впечатления выжигает война. Я в шоке, бл***, от этих уродов, извините... Дай Бог, чтобы мы мирно жили... ", - цитирует специалиста пресс-служба" Руха".
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