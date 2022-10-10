Сваток: Мой агент ведет переговоры с другими клубами, но у меня есть желание остаться в Днепре-1

Капитан "Днепра" Александр Сваток прокомментировал информацию о предложениях из заграничных клубов.

– Скоро у тебя истекает срок действия контракта с клубом. Уже идут переговоры о продлении или думаешь попробовать что-то новое в карьере?

– Клуб с моим агентом ведет переговоры. Знаю, что к агенту обращаются другие клубы, он с ними общается, но у меня есть желание остаться в нынешнем клубе. Это для меня приоритет.

– Три года назад ты играл за "Хайдук". Есть еще амбиции поиграть в Европе?

– Как и у любого футболиста, амбиции поиграть в Европе у меня есть. Там ведь все по-другому. И зритель тоже иначе относится к футболу. Желание есть, а как оно будет, не знаю.

– А конкретный интерес из Европы к тебе есть?

– Как я уже и говорил, мой агент ведет переговоры. Он называл мне команды, которые проявляют интерес, но, повторюсь, у меня есть желание остаться в "Днепре-1".

– Ты играл еще за "оригинальный" Днепр. Ты чувствуешь разницу между классическим "Днепром" и своим нынешним клубом, "Днепром-1"?

– Это совершенно разные времена. Тогда и деньги были другие, и чемпионат другой, и легионеров больше. В этих аспектах, конечно, есть существенные отличия. А вот в плане атмосферы не особо ощущаются перемены. Тот же стадион, та же база, персонал, - рассказал Сваток.