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Монзуль доверили судить всеукраинское дерби между Шахтером и Динамо

Премьер-лига
Обновлено
(3 голосов)

Украинское Классико уже в это воскресенье

Монзуль доверили судить всеукраинское дерби между Шахтером и Динамо

Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько

Новина українською

Комитет арбитров УАФ назначил судейскую бригаду, которая будет обслуживать матч между "Шахтером" и "Динамо" в рамках 7-го тура чемпионата Украины.

Центральный поединок тура рассудит Екатерина Монзуль (Харьков). На линиях ей будут помогать Марина Стрелецкая (Сумы) и Светлана Грушко (Киевская обл.), четвертый рефери - Анастасия Романюк (Ивано-Франковск).

Кроме того, на матче будет присутсвовать VAR. За систему видеоповторов будет отвечать Андрей Коваленко (Полтава). Его помощник - Семен Шлончак (Черкассы).

Напомним, матч "Шахтер" - "Динамо" состоится в воскресенье, 16 октября во Львове на "Арене Львов". Начало встречи - в 17:00.

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Екатерина Монзуль
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Источник:
УАФ

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Комментарии (2)
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rato28
14.10.2022 в 09:55
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- 1б2к. инфо ( Ввести в Google поиск ) --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
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2.dc (Николаев)
14.10.2022 в 09:44
М-да, никак не перевелись ещё приколисты-затейники в УАФе. И если от "всеукраїнське дербі" уже мало что осталось, то пусть будет хотя бы весело))). А че, тож нормально.
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Оlegуurсhak (Хмельницький)
14.10.2022 в 09:16
Главное, чтобы на критические дни не попало
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