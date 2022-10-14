Монзуль доверили судить всеукраинское дерби между Шахтером и Динамо

Комитет арбитров УАФ назначил судейскую бригаду, которая будет обслуживать матч между "Шахтером" и "Динамо" в рамках 7-го тура чемпионата Украины.

Центральный поединок тура рассудит Екатерина Монзуль (Харьков). На линиях ей будут помогать Марина Стрелецкая (Сумы) и Светлана Грушко (Киевская обл.), четвертый рефери - Анастасия Романюк (Ивано-Франковск).

Кроме того, на матче будет присутсвовать VAR. За систему видеоповторов будет отвечать Андрей Коваленко (Полтава). Его помощник - Семен Шлончак (Черкассы).

Напомним, матч "Шахтер" - "Динамо" состоится в воскресенье, 16 октября во Львове на "Арене Львов". Начало встречи - в 17:00.