Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Монзуль доверили судить всеукраинское дерби между Шахтером и Динамо
Украинское Классико уже в это воскресенье
Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько
Комитет арбитров УАФ назначил судейскую бригаду, которая будет обслуживать матч между "Шахтером" и "Динамо" в рамках 7-го тура чемпионата Украины.
Центральный поединок тура рассудит Екатерина Монзуль (Харьков). На линиях ей будут помогать Марина Стрелецкая (Сумы) и Светлана Грушко (Киевская обл.), четвертый рефери - Анастасия Романюк (Ивано-Франковск).
Кроме того, на матче будет присутсвовать VAR. За систему видеоповторов будет отвечать Андрей Коваленко (Полтава). Его помощник - Семен Шлончак (Черкассы).
Напомним, матч "Шахтер" - "Динамо" состоится в воскресенье, 16 октября во Львове на "Арене Львов". Начало встречи - в 17:00.
Популярное сейчас
- Днепр-1 сократил отставание от АЗ до двух очков. Турнирная таблица группы
- ЛЕ. Динамо - Ренн 0:1. Убогость имени Луческу
- Динамо – Ренн. 0:1. Гол в дебюте второго тайма – Видео
- Один из матчей 7-го тура УПЛ перенесен
- Касильяс признался, что он гей, а потом удалил пост. Говорит, его взломали
- Евровидение 2023 - определился город, который примет конкурс