Вирт - после игры с Минаем: Обе команды заслужили набрать по очку

Главный тренер ровенского "Вереса" Юрий Вирт после встречи седьмого тура УПЛ против "Миная" (1:1) высказал мнение, что итоговая ничья является закономерным результатом встречи. Об этом он сказал на послематчевой пресс-конференции.

- Боевая вышла игра, обе команды заслужили набрать по очку. Что касается хода матча, то в нашем исполнении было хорошее начало, забили быстрый гол, но дальше игру больше контролировал "Минай". Можно даже сказать, что он играл лучше. У нас было много брака, поэтому больше приходилось действовать без мяча.

Второй тайм был лучше в нашем исполнении, но случилось дежавю – пропустили такой же гол, как и от "Металлиста", такая же ошибка.

В конце добавили, могли забивать, у Стаса Шарая был замечательный момент еще при счете 1:0. Если бы забил – "Минаю" было бы трудно отыгрываться с 0:2. Надо реализовывать такие шансы в матче, где каждый гол дается с трудностями.

В общем – закономерная ничья, будем готовиться к следующим матчам.

- "Минай" показал все то, что вы и ожидали от него?

- Понимали, знали, что будет много борьбы, Владимир Шаран умеет настраивать свои команды. Мы не проиграли эту борьбу; отбирали мячи, подбирали. Есть вопросы к контролю мяча.

У сегодняшнего нашего соперника – стабильный состав. Добрая боевая команда. Даже "Динамо" здесь легко не было, как, собственно, и нам. Желаю "Минаю" успеха в будущем.

- По сравнению с прошлым матчем вы сделали четыре замены. Ваш состав на матч сегодня был оптимальным?

- У нас была маленькая ротация, вместо Мирошника в основе вышел Курко, Лебеденко не тренировался два дня, потому что у него родился ребенок, поэтому его не было в стартовом составе. Я доволен всеми футболистами, но хотел усилить игру заменами. Есть вопрос к Лебеденко, к тому, как он вошел в игру. Но, повторюсь, он не работал два дня, где-то действовал на эмоциях. Он может лучше сыграть. И Сергийчук хорошо боролся, имел полу-моменты, если бы распорядился ими хладнокровно, мог забить. Доволен всеми. Была самоотдача. Мы ехали сюда за победом. Я рад, что была реакция от футболистов на поражение от "Металлиста". Сегодня же была другая команда на поле.