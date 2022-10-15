Ратий: Мы так спланировали игру, что в начале должны были играть в защите

Наставник харьковского "Металлиста" Олег Ратий прокомментировал победу нам "Ворсклой" (3:2) в матче УПЛ:

- Меня уже поздравляли с победой – спасибо за эти поздравления. Нам бы очень хотелось наконец-то одержать домашнюю победу в Харькове. Это было бы лучшее для всех наших болельщиков. Но пока ждем.

- Начало матча было за "Ворсклой". Как удалось переломить ход событий?

- Ну, это ваше мнение, что начало было за "Ворсклой". У нас это мнение другое. Мы так спланировали игру, что в начале должны были играть в защите. А дальше уже понимали, как играть и забивать голы.

- Прядун сегодня сыграл хороший матч, забил дважды и отдал голевую передачу. В чем секрет его успеха? Можно ли сказать, что он нашел свою команду?

- Играет вся команда – и в этом секрет успеха. Когда играет команда, каждый игрок индивидуально может проявить свои лучшие качества. Именно так и случилось в случае Прядуна.

– Какая ситуация относительно травмированных Рыбки, Федорива?

– Рыбка уже здесь, с нами. Он был в раздевалке, поддерживал ребят. Очень ему благодарны за это. Федорив тоже восстанавливается, также поддерживает команду. Они восстанавливаются, и мы верим, что вскоре они вернутся в команду.

– А Коркишко?

– Им занимаются врачи, должны провести МРТ. Посмотрим, как будут дальше складываться дела. Футболиста ничего не беспокоит, но еще предстоит провести дополнительные исследования, - сказал тренер.