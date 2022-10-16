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Вишневский: Нас подвела реализация. Чувствуется, что преследует какое-то невезение

Премьер-лига
(1 голосов)

Игрок готов работать над исправлением этой проблемы

Вишневский: Нас подвела реализация. Чувствуется, что преследует какое-то невезение

Фото: Александр Приходько

Новина українською

Полузащитник "Миная" Олег Вишневский дал комментарий после матча 7-го тура УПЛ против "Вереса" (1:1):

"Сегодня нас подвела реализация. Дома хочется со всеми соперниками демонстрировать уверенную игру и побеждать. Если бы в первом тайме забили один – два гола, думаю, могли бы добиться своей цели. А так, к сожалению, ничья. У меня лично было два момента… Наверное, нужно было бить в дальний угол.

Забитый гол, конечно, придает уверенность. Жаль, что он был только один. Надо было забивать больше, тогда бы победили. На самом деле, эта игра уже позади. Мы забыли результат, эмоции позади, готовимся к следующим встречам. Немного чувствуется, что нас преследует какое-то невезение. Нужно избавиться от него, переломить этот момент и двигаться дальше", - сказал Вишневский.

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В статье: Верес (Ровно) ФК Минай Олег Вишневский
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Источник:
Сайт ФК "Минай"

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