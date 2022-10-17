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"Это полная коррупция". Алиев - о трансляции матча Шахтер – Динамо

Премьер-лига
(10 голосов)

Экс-футболист не смог посмотреть игру

"Это полная коррупция". Алиев - о трансляции матча Шахтер – Динамо

Фото: instagram.com

Новина українською

Бывший игрок "Динамо" Александр Алиев высказался о том, что трансляция матча между "Шахтером" и киевским клубом была исключительно на OTT-платформе Setanta, подписка на которой стоит 109 гривен в месяц.

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"У меня есть все каналы, но матч "Шахтер" — "Динамо" мне посмотреть не удалось. Не нашел, где трансляция. Смотрел испанское класико "Реал" — "Барселона" и получил большое удовольствие от игры.

Не понимаю, как можно такой матч, как "Шахтер" — "Динамо", показывать неизвестно где. Считаю, что такие игры следует показывать по центральному телевидению. Да, в стране идет война, но игру двух грандов украинского футбола можно было показать по центральному телевидению. Снова у нас в стране коррупция... Люди должны платить 109 гривен за месяц, чтобы посмотреть один матч. Я считаю, что это полная коррупция", — сказал Алиев.

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В статье: Александр Алиев Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
dynamo.kiev.ua

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Комментарии (2)
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Nevermore (Донецк)
17.10.2022 в 08:58
дуралом))) все каналы у него есть)))))))
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Рівнянин (Рівне)
17.10.2022 в 08:52
Його думку поділяють мільйони вболівальників.Ненажерливі мохнорилі навіть під час війни правлять бал.
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