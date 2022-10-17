"Это полная коррупция". Алиев - о трансляции матча Шахтер – Динамо

Бывший игрок "Динамо" Александр Алиев высказался о том, что трансляция матча между "Шахтером" и киевским клубом была исключительно на OTT-платформе Setanta, подписка на которой стоит 109 гривен в месяц.

"У меня есть все каналы, но матч "Шахтер" — "Динамо" мне посмотреть не удалось. Не нашел, где трансляция. Смотрел испанское класико "Реал" — "Барселона" и получил большое удовольствие от игры.

Не понимаю, как можно такой матч, как "Шахтер" — "Динамо", показывать неизвестно где. Считаю, что такие игры следует показывать по центральному телевидению. Да, в стране идет война, но игру двух грандов украинского футбола можно было показать по центральному телевидению. Снова у нас в стране коррупция... Люди должны платить 109 гривен за месяц, чтобы посмотреть один матч. Я считаю, что это полная коррупция", — сказал Алиев.