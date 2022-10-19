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Днепр-1 - Ингулец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Днепр-1 - Ингулец: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 19.10.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
УПЛ
"Днепр-1" лишился статуса команды, еще не пропускавшей в чемпионате Украины. Но по-прежнему сохраняет лидерство и статус реального претендента на чемпионство. В таком контексте матч против "Ингульца" не должен стать помехой для днепрян. Но это футбол, в котором не всегда выигрывает сильнейший.
Матч восьмого тура УПЛ состоится в среду, 19-го октября 2022-го года, в 13:00. Прямую онлайн видеотрансляцию матча обеспечит телеканал УНИАН. Также прямой эфир матча можно посмотреть на YouTube-канале FootballHab.
Плеер трансляции доступен в этой новости.
УПЛ. Восьмой тур. 19.10.2022
Ужгород. Стадион "Авангард"
Арбитр в поле – Александр Шандор
"Днепр-1" 13:00 "Ингулец"
Если у вас нет возможности посмотреть видеоэфир матча, предлагаем следить за ходом событий в текстовой трансляции в матч-центре UA-Футбол >>>
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