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Днепр-1 - Ингулец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Днепр-1 - Ингулец: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 19.10.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Днепр-1 - Ингулец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

УПЛ

UA-Футбол
Новина українською

"Днепр-1" лишился статуса команды, еще не пропускавшей в чемпионате Украины. Но по-прежнему сохраняет лидерство и статус реального претендента на чемпионство. В таком контексте матч против "Ингульца" не должен стать помехой для днепрян. Но это футбол, в котором не всегда выигрывает сильнейший.

Матч восьмого тура УПЛ состоится в среду, 19-го октября 2022-го года, в 13:00. Прямую онлайн видеотрансляцию матча обеспечит телеканал УНИАН. Также прямой эфир матча можно посмотреть на YouTube-канале FootballHab.

Плеер трансляции доступен в этой новости.

УПЛ. Восьмой тур. 19.10.2022
Ужгород. Стадион "Авангард"
Арбитр в поле – Александр Шандор

"Днепр-1" 13:00 "Ингулец"

Если у вас нет возможности посмотреть видеоэфир матча, предлагаем следить за ходом событий в текстовой трансляции в матч-центре UA-Футбол >>>

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В статье: Ингулец (Петрово) СК Днепр-1
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