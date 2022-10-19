Днепр-1 - Ингулец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

"Днепр-1" лишился статуса команды, еще не пропускавшей в чемпионате Украины. Но по-прежнему сохраняет лидерство и статус реального претендента на чемпионство. В таком контексте матч против "Ингульца" не должен стать помехой для днепрян. Но это футбол, в котором не всегда выигрывает сильнейший.

Матч восьмого тура УПЛ состоится в среду, 19-го октября 2022-го года, в 13:00. Прямую онлайн видеотрансляцию матча обеспечит телеканал УНИАН. Также прямой эфир матча можно посмотреть на YouTube-канале FootballHab.

Плеер трансляции доступен в этой новости.

УПЛ. Восьмой тур. 19.10.2022

Ужгород. Стадион "Авангард"

Арбитр в поле – Александр Шандор

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