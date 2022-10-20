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Защитник Кривбасса - о результатах команды: Так дальше не может продолжаться

Премьер-лига
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Криворожцы неудачно стартовали в УПЛ

Защитник Кривбасса - о результатах команды: Так дальше не может продолжаться

Фото: ФК Кривбас

Новина українською

Защитник криворожского "Кривбасса" Владимир Якимец прокомментировал матч 8-го тура УПЛ против "Александрии" (0:2).

– Владимир, что случилось? Вроде бы игра давалась, особенно в первом тайме, но пропустили досадные голы.

– Трудно что-то комментировать. Уже наш седьмой матч, но одни и те же ошибки. Атакуем, создаем моменты, а соперник с полумомента забивает. Простые голы пропускаем, наши ошибки. Будет теория, будем разбираться. Командой соберемся и будем делать какие-то выводы. Так дальше точно не может продолжаться.

В первом тайме все сделали для того, чтобы забить и не раз, но… А соперник ничего не создал до перерыва, и все равно забил нам. Второй тайм: играем, но один эпизод и пропускаем второй раз. Это сложно объяснить. Работать, работать и еще раз работать, этим и будем заниматься в ближайшее время, - сказал Якимец.

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В текущем сезоне команда Юрия Вернидуба еще ни разу не побеждала.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) ФК Александрия Владимир Якимец
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Источник:
fckryvbas.com

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