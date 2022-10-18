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Вернидуб: Пора что-то менять... пообщаемся с президентом и с руководством клуба

Премьер-лига
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(1 голосов)

Главный тренер Кривбасса намекает на свою отставку

Вернидуб: Пора что-то менять... пообщаемся с президентом и с руководством клуба

Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Новина українською

Главный тренер криворожского "Кривбасса" Юрий Вернидуб подвел итог матча 8-го тура УПЛ, в котором его команда уступила "Александрии" (0:2).

"У меня уже нет желания приходить на послематчевые конференции и что-то здесь рассказывать. О чем рассказывать, если команда не может забить, не может выиграть. Это сложно. У меня такое ощущение, что тут есть два варианта. И я всегда беру первый вариант: значит, тренер плохой, и пора что-то менять в этой жизни. Всю команду не поменяешь, а лучше поменять тренера. Я, значит, не заслуживаю. Мне легче было ездить и помогать, когда я был на фронте, чем тут, в "Кривбассе". Как-то все это тяжело, я не могу понять, с чем это связано.

По игре. Мы ни в чем не уступали. Впрочем, уступили лишь в одном – не смогли забить, а "Александрия" забила. В первом тайме у соперника было два "подхода", и один они смогли забить. Мы же, вроде бы, владели инициативой, атаковали, но так и не забили. Во втором тайме случилось все то же самое. Второй гол забили, по сути, сами себе: нет, чтобы выбить мяч в аут, а игрок выбивает его на угловой. Затем идет подача, а где находятся два наших центральных защитника – непонятно. И нам забивает самый высокий игрок "Александрии" Третьяков, рост которого 170 сантиметров.

Что тут можно еще рассказывать? Печально, грустно. Но нужно жить, жизнь продолжается. Будем смотреть, что дальше. Думаю, пообщаемся с президентом и с руководством клуба. В моей практике это первая команда, до которой я не могу достучаться, не могу дать с ней результат. Тем более, прошло уже 7 туров. В этом случае тренер, значит, должен брать вину на себя. Я ничего плохого не говорю в сторону своих футболистов. Они просто футболисты, а за результат отвечаю я как главный тренер команды. С меня в первую очередь, самый строгий и самый серьезный спрос. Все остальное – это жизнь", - рассказал Вернидуб после матча.

Напомним, что после 7-ми туров у Кривбасса 3 балла, 0 побед и предпоследнее место в таблице.

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В статье: Юрий Вернидуб Кривбасс (Кривой Рог) ФК Александрия
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Источник:
sport.ua

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Комментарии (6)
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sorokop (днепр )
18.10.2022 в 21:02
скоро прорвет,,,
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+1
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Оlegуurсhak (Хмельницький)
18.10.2022 в 20:26
После Лиги Чемпионов сразу в это болото. За терпение - респект!
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+2
0
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Барселиниуc (землянин)
18.10.2022 в 20:48
Ему предоставили в Кривбассе просто царские условия. Есть всё абсолютно. Только тренируй и давай результат. Почти всю команду он сам набирал. И шо в итоге? 7 игр - 1 гол и ни одной победы? Нет уж, увольте. Нах. с пляжа.
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0
-2
MaximSK (Киев)
18.10.2022 в 19:44
Вернидубу не стоит уходить из Кривбасса, еще впереди много туров, надо бороться до конца
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+2
0
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Барселиниуc (землянин)
18.10.2022 в 20:43
У Кривбасса ещё есть шанс зацепиться за 12-е переходное место, но уже без вернидуба. С ним Кривбасс займёт последнее место однозначно. Этому недотренеру купили игроков, каких он хотел, а он наш клуб и нас болельщиков ПОЗОРИТ. Я уже не говорю за погибших на фронте ультрас клуба.
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0
-2
oohhmee (Гамильтон)
18.10.2022 в 21:14
иди проспись белочник
+1
0

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