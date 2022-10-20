Бойко - о своей травме: Все это займет шесть месяцев

Голкипер Динамо Денис Бойко рассказал об эпизоде, в котором получил тяжелую травму. Вратарь киевлян также поделился ожидаемыми сроками восстановления.

"Сейчас по этому поводу можно говорить все, что угодно. Конечно, можно было [сыграть в том эпизоде иначе]. Если бы я знал, что после приземления я получу травму, конечно, сыграл бы по-другому. Вариантов было много: можно было перевести мяч через перекладину и заработать угловой. Я пытался ловить мяч, чтобы сохранить его для команды, и мне это удалось, но так суждено, что в том эпизоде получил травму. Есть то, что есть сейчас, нужно двигаться дальше, набираться сил и восстанавливаться. Сделать два шага назад, чтобы потом три – вперед»

Да, на второй тайм я вышел, но, когда колено начало наливаться, попросил замену. В принципе, мог играть и дальше, но поскольку счет был всего 1:0 в нашу пользу, не стал рисковать командным результатом. Если бы я в каком-то моменте не смог помочь ребятам, это могло повлиять на результат.

Полноценный восстановительный период начнется, наверное, через 2-3 недели. Первый этап буду проходить в Барселоне, там, где и оперировался, под наблюдением врача, который меня оперировал, а также местных физиотерапевтов и реабилитологов. После того, как снимут швы, начну полноценный этап восстановления и реабилитации».

Все это займет шесть месяцев. Врачи расходятся во мнении, называя срок от пяти до семи месяцев. Можно восстановиться и через три месяца, но связка должна прирасти, а это физиологический процесс, который, по свидетельству специалистов, требует не менее шести месяцев", - сказал Бойко.