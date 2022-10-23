  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Неделин: Кривенцов может вернуться в Металлист 1925. Сейчас у него творческий отпуск
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Неделин: Кривенцов может вернуться в Металлист 1925. Сейчас у него творческий отпуск

Премьер-лига
(1 голосов)

Понятно, что ничего не понятно

Неделин: Кривенцов может вернуться в Металлист 1925. Сейчас у него творческий отпуск

metalist1925.com

Новина українською

Исполнительный директор "Металлиста 1925" Андрей Неделин прокомментировал отставку Валерия Кривенцова с должности главного тренера харьковчан:

– Андрей Николаевич, от кого можно было ожидать первой отставки сезона, но не от "Металлиста 1925". Казалось, ваш клуб и Кривенцов созданы друг для друга. Что произошло?

– Такова жизнь. Мы тоже не были готовы к этому. До сезона мы с другими руководителями клуба принимали ставки на первую отставку сезона. Существовали разные варианты, но имя Кривенцова не прозвучало ни разу.

Спрогнозировать подобное было нереально, но произошла ситуация, банальная до беззакония. Такое случается. Мы расстались друзьями.

– Что привело к этому расставанию с тренером, который вывел команду в УПЛ?

– Между собой мы договорились о том, чтобы особо не распространять эту тему, чтобы не порождать слухов. Это не была инициатива клуба или тренера. Мы находились в ежедневном контакте. Позавчера, во время одного из таких диалогов, родилось такое мнение, и мы пришли к такому решению.

Повторюсь, это не отставка и не увольнение. Возможно, какая-то моральная усталость – не знаю, как объяснить. Мы решили сделать паузу в отношениях и приостановить сотрудничество.

– То есть в будущем Кривенцов может вернуться в ваш клуб?

– Мы рассматриваем его возвращение в "Металлист 1925" как вполне реальное событие. Он тоже готов вернуться, но необходимо, чтобы прошло какое-то время. Назовем это творческим отпуском”, - сказал Неделин.

Читайте такжеМеталлистом 1925 будет руководить тренерский тандем Эдмар-Голодюк
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Валерий Кривенцов Металлист (Харьков)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
FanDay

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде