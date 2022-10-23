Неделин: Кривенцов может вернуться в Металлист 1925. Сейчас у него творческий отпуск

Исполнительный директор "Металлиста 1925" Андрей Неделин прокомментировал отставку Валерия Кривенцова с должности главного тренера харьковчан:

“ – Андрей Николаевич, от кого можно было ожидать первой отставки сезона, но не от "Металлиста 1925". Казалось, ваш клуб и Кривенцов созданы друг для друга. Что произошло?

– Такова жизнь. Мы тоже не были готовы к этому. До сезона мы с другими руководителями клуба принимали ставки на первую отставку сезона. Существовали разные варианты, но имя Кривенцова не прозвучало ни разу.

Спрогнозировать подобное было нереально, но произошла ситуация, банальная до беззакония. Такое случается. Мы расстались друзьями.

– Что привело к этому расставанию с тренером, который вывел команду в УПЛ?

– Между собой мы договорились о том, чтобы особо не распространять эту тему, чтобы не порождать слухов. Это не была инициатива клуба или тренера. Мы находились в ежедневном контакте. Позавчера, во время одного из таких диалогов, родилось такое мнение, и мы пришли к такому решению.

Повторюсь, это не отставка и не увольнение. Возможно, какая-то моральная усталость – не знаю, как объяснить. Мы решили сделать паузу в отношениях и приостановить сотрудничество.

– То есть в будущем Кривенцов может вернуться в ваш клуб?

– Мы рассматриваем его возвращение в "Металлист 1925" как вполне реальное событие. Он тоже готов вернуться, но необходимо, чтобы прошло какое-то время. Назовем это творческим отпуском”, - сказал Неделин.