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Бущан уже приступил к беговой работе
Совсем скоро вернется и в общую группу
Голкипер киевского "Динамо" Георгий Бущан вскоре может вернуться из лазарета. Об этом сообщает FootballHub.
Вратарь уже приступил к беговой работе. Более того – у него даже есть шанс принять участие в матче УПЛ против "Кривбасса".
Напомним, что Бущан травмировался мениск в матче первого тура группового этапа Лиги Европы против "Фенербахче". Тот поединок он доиграл до конца, однако после него пропустил семь встреч "Динамо", а также три игры сборной Украины.
Кроме него, в лазарете находится другой голкипер киевлян Денис Бойко. Пока первым номером команды является Руслан Нещерет – он сыграет и сегодня в матче против “Руха”.
Отметим, что следующий поединок “Динамо” проведет против “АЭК” в Лиге Европы 27 октября, а затем сыграет с “Кривбассом” в УПЛ 30 октября.
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