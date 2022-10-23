Бущан уже приступил к беговой работе

Голкипер киевского "Динамо" Георгий Бущан вскоре может вернуться из лазарета. Об этом сообщает FootballHub.

Вратарь уже приступил к беговой работе. Более того – у него даже есть шанс принять участие в матче УПЛ против "Кривбасса".

Напомним, что Бущан травмировался мениск в матче первого тура группового этапа Лиги Европы против "Фенербахче". Тот поединок он доиграл до конца, однако после него пропустил семь встреч "Динамо", а также три игры сборной Украины.

Кроме него, в лазарете находится другой голкипер киевлян Денис Бойко. Пока первым номером команды является Руслан Нещерет – он сыграет и сегодня в матче против “Руха”.

Отметим, что следующий поединок “Динамо” проведет против “АЭК” в Лиге Европы 27 октября, а затем сыграет с “Кривбассом” в УПЛ 30 октября.