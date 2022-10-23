  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Бущан уже приступил к беговой работе
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бущан уже приступил к беговой работе

Премьер-лига
(1 голосов)

Совсем скоро вернется и в общую группу

Бущан уже приступил к беговой работе

Новина українською

Голкипер киевского "Динамо" Георгий Бущан вскоре может вернуться из лазарета. Об этом сообщает FootballHub.

Вратарь уже приступил к беговой работе. Более того – у него даже есть шанс принять участие в матче УПЛ против "Кривбасса".

Напомним, что Бущан травмировался мениск в матче первого тура группового этапа Лиги Европы против "Фенербахче". Тот поединок он доиграл до конца, однако после него пропустил семь встреч "Динамо", а также три игры сборной Украины.

Кроме него, в лазарете находится другой голкипер киевлян Денис Бойко. Пока первым номером команды является Руслан Нещерет – он сыграет и сегодня в матче против “Руха”.

Отметим, что следующий поединок “Динамо” проведет против “АЭК” в Лиге Европы 27 октября, а затем сыграет с “Кривбассом” в УПЛ 30 октября.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Георгий Бущан Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
FootballHub

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде