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Рух - Металлист 1925: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Прямой эфир из Львова
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Меньше чем за сутки до игры "Металлист 1925" объявил об увольнении главного тренера Валерия Кривенцова. На его должность менеджеры клуба пригласили легендарного бразильца Эдмара, не имеющего самостоятельного опыта тренерской работы. Первым испытанием для специалиста станет неуступчивый "Рух".
Смотрите трансляцию этого матча в плеере ниже. Но помните: пиратство – зло.
УПЛ. 9-й тур
23 октября. Львов. Начало в 15:00
"Рух" - "Металлист 1925"
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