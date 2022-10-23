Тренер Металлиста 1925: Ничьей больше должен быть удовлетворен Рух

Тренер харьковского "Металлиста 1925" Олег Голодюк прокомментировал ничью со львовским "Рухом" в матче 9-го тура УПЛ.

- Сложная игра. Наверное, как любая игра во Львове против львовских команд. Вы знаете, накануне у нас произошли перемены в команде, но этот вопрос не до меня. Я не в курсе ситуации и могу комментировать только саму игру. Трудная игра, но ребята молодцы. Последние дни все были в стрессовой ситуации, но нашли в себе силы и сыграли друг за друга. Не уступили "Руху" в борьбе и за это получили вознаграждение в конце игры, забив гол. Хотя по моему субъективному мнению, наверное, ничьей больше должен быть удовлетворен "Рух".

– Ваша команда очень неплохо сегодня выглядела, была равная игра. Как вы распределяете обязанности с Эдмаром и как ощущение на скамейке в качестве тренера?

– У нас полностью равноценные обязанности, у нас нет главного тренера. У нас два человека, которым доверили, точнее не только нас двое, есть еще тренер по вратарям и тренер по физической подготовке. Нам доверили, не знаю на какое время, руководить командой и мы делаем все от себя возможное, чтобы ребята получали удовольствие от тренировок, хотя еще прошло мало времени. Вообще такая ситуация, еще до конца не можем осознать, только два дня работаем с командой, для нас это новое и для команды. За эти два дня мы им не могли ничего дать, это все заслуга команды, они играли друг за друга, они играть умеют. Они не делали ничего нового, просто делали то, что раньше.