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Нигерийский новичок Руха: Многие игроки не приехали бы в Украину. Но для меня это вызов

Премьер-лига
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Брайт Энобахар - о переходе во львовский клуб

Нигерийский новичок Руха: Многие игроки не приехали бы в Украину. Но для меня это вызов

Фото: ФК Рух

Новина українською

Новичок "Рух", нигериец Брайт Энобахар поделился первыми впечатлениями от пребывания во львовской команде.

– Если честно, это хороший вариант для меня. Мне рассказывали, что здесь отличный коллектив. Верю, что буду чувствовать себя в нем хорошо. Знаю, что за команду играет много хороших футболистов. С нетерпением жду первой игры за "Рух".

– Какую цель ставишь перед собой в новой для тебя команде?

– Хочу забить как можно больше голов, думаю, что у меня будут такие возможности. Также отдаю себе отчет, что для этого нужно много работать.

– Что можешь сказать о тренировочной базе?

– Признаюсь: одна из лучших, где мне пришлось побывать за мою карьеру. Теперь следует игрой доказывать, что я достоин здесь находиться.

– Что тебе известно об украинском футбольном чемпионате?

– Знаю не так много. Сейчас у меня есть возможность подробнее познакомиться, изучить его особенности, просмотреть матчи. Но мне известно, что украинская лига достаточно сильна.

– Сейчас в Украине продолжается война. Как ты решился переехать в нашу страну?

– Таково мое личное решение. Осознаю, что многие футболисты сюда бы не приехали. Но для меня это вызов, я хочу оставаться в игре.

– Что можешь сказать о тренировочном процессе и новых партнерах?

– Все отлично. Приняли меня хорошо. Уже чувствую, что в "Рухе" хороший тренерский штаб, сильный подбор исполнителей. Надеюсь, что я стану хорошим дополнением для команды, принесу ей пользу в важных поединках.

– Сколько времени тебе нужно для адаптации в новом коллективе?

– Это зависит от того, насколько я хорошо войду в игру команды, насколько улучшу ее за счет своих сильных качеств. Я счастлив, что сейчас нахожусь в "Рухе" и снова могу продемонстрировать свои умения, – сказал футболист.

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В статье: Рух (Львов)
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Источник:
fcrukh.com

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